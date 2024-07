Badalona (122) – Les vinyes de Can Coll

21 de juliol de 2024

Calçat amb sabata còmoda d’estiu i sota un Sol matiner implacable, vaig trepitjant, ara un terra argilós, i uns metres més enllà un de calcari. Camino entre les fileres de vinya de Can Coll, dins del grup de visitants que es deixa guiar pel Josep (no vol fer-se dir senyor). De la seva explicació d’expert i amb una passió encomanadissa no paren de brollar conceptes que intentem absorbir, tal com fan els ceps de la finca —alguns de centenaris— quan xuclen l’aigua del subsol. Aprenem la diferència entre les varietats merlot i pansa blanca, el color, la seva forma, com s’agrupen uns gotims o altres; com hi afecta la climatologia, si hi toca molt el sol o l’ombra, la humitat, el fred o les calorades, de la importància capdal del tipus de terra, i com cal fer per evitar-ne, de manera natural, el deteriorament per malalties. Tothom atent als molts detalls que el Josep va desgranant, experiència acumulada de tota una vida.

En Josep Coll va patir fa un parell d’anys un greu accident amb el tractor, però tal fet no li impedeix en absolut ser la delícia dels visitants, l’amfitrió perfecte, en tant que la visita continua entre detalls de caràcter tècnic, sobre la història familiar, anècdotes i acudits, i enmig de basses de rec, i arrels i pàmpols d’un raïm que ben aviat madurarà i serà collit per ser transformat en vi. Per acabar, el pas obligat per les dependències de l’antic celler, on s’abocava el raïm al cup de fermentació per extreure’n després, cap a les botes, totes les substàncies essencials per produir el vi. El vi blanc i el rosat actualment de marca Orígens; uns vins “originaris” del barri de Canyet, de Badalona, integrats de fa ja una dècada en la D.O. Alella, i dels quals vam acabar fent-ne un bon tast.

PD. A la trobada, vaig tenir la sort de ser-hi convidat per uns bons amics de la coral de gòspel Sentits, el grup principal de la visita, que, ja passat el migdia, va posar-hi el colofó —com havia de ser— amb una cançó d’agraïment a la masia.