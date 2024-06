Badalona (120) – Una tarda de teatre a l’Ateneu

12 de juny de 2024

La pluja persistent d’ahir, que va xopar els carrers des de primera hora de la tarda, no va poder aigualir, però, la festa. No va impedir que la sala de teatre de la Fundació Ateneu de Sant Roc s’omplís fins a la bandera per veure un primer tast de La Revolució Vertical, conte de l’escriptor kenià Ngũgĩ wa Thiong’o, que el grup teatral “Xivarri” —de l’Entitat— està assajant cada dimarts des del gener.

Així, en un escenari selvàtic començava a sonar una música africana per donar pas als actors (actrius, la immensa majoria). El cos humà s’erigia en personatge principal, però fragmentat en els diferents òrgans protagonistes: braços i cames treballen coordinats, fins que la llengua insta al cervell a crear entre ells mala maror; els ulls, el cor i les orelles volen ser testimonis directes del conflicte, i es decideix que cal una competició per esbrinar si són les cames o els braços els més importants.

Entre música de tambors, els animals de la selva —que s’han assabentat de la notícia— corren cap al lloc on hi haurà el torneig; tots miren d’ocupar la millor posició, no es volen prendre detall. Quin dels òrgans guanyarà les proves? Quin serà el més fort…? Però el tast teatral s’acaba aquí, al punt que sona la cançó “Volem saber qui guanya” i el públic aplaudeix de forma entusiasta.

… Així que, per saber el desenllaç, ens caldrà esperar al novembre. Després que, passades les vacances d’estiu, el grup haurà reprès els assaigs, i ens oferirà encara més escenes i cançons. Estigueu ben atents! N’informarem puntuals.

Idea original: Lídia Puig / Guió teatral: Francesc Cabiró / Direcció: Yvonne Miralles.

Col·laboracions musicals a càrrec de l’Èrik Vidal i de l’Ariadna Cabiró.

(Fotografies de l’apunt, extretes del vídeo del Kiku Vidal).