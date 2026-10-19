19 d’octubre de 2026
Després de mesos de preparació, el dissabte 17 d’octubre vam celebrar la 2a Jornada literària de BDN Escriu, el BADALLETRES 2026, que, només en dues edicions ja s’ha convertit en l’activitat estrella de l’Associació. Si bé, el primer Badalletres —que vam celebrar al Centre Cívic del barri de La Salut— va ser un èxit de participació, per enguany hem volgut portar-lo al cor de Badalona, on (situada a dues passes de l’Ajuntament) la Societat Coral la Badalonense ens va obrir les portes; una Entitat amb 175 anys d’existència, que regalima història per cada racó de les seves sales.
Però es donava la circumstància que, tant el carrer principal del centre de Badalona com la plaça de la Vila estaven tallats per obres, cosa que dificultava una mica l’accés; en contrapartida, a la zona —en absència trànsit— es respirava una pau inusual. Tampoc les prediccions de temps inestable i fins i tot violent per a la tarda no van acabar de complir-se, i la jornada va estar regalada amb un dia quasi estiuenc; de fet, seria l’últim de la temporada.
Tenint a disposició totes les instal·lacions de La Badalonense, per cert, algunes reformades de fa poc, vam distribuir les activitats en quatre espais: al vestíbul de l’entrada —amb la benvinguda i animació de gegants— taules de signatures amb llibres de socis autors i algun de convidat, i espai de minibar i pastisseria. Pujant les famoses escales folrades de metall (ja adaptades), el badiu interior va omplir-se també de llibres en exposició, també d’autors convidats. Com a decorat, un pany de paret amb paraules acolorides d’arrel badalonina, com badiu mateix, tussa o micaco, tornemi, pràctic o tacatà, tot un encert de la nova estètica del lloc. A la sala que anomenen “u i mig”, els tallers d’escriptura, conta-contes i manualitats infantils. I al teatre —al qual s’accedeix des d’una avantsala presidida per un vell piano i un bust del mestre Clavé—, van tenir lloc la resta d’actes del programa de matí i de tarda: presentacions literàries, ponències i debats, recital de poesia i cançó d’autor com a cloenda, amb una mostra d’art de propina.
Seria molt llarg —i amb el perill afegit d’ometre algú o quelcom— indicar aquí la llista exhaustiva d’activitats i participants; però sí que podríem plasmar-hi un resum, a manera comptable: 23 socis implicats (més d’una tercera part del total), ja fora en l’organització, participant, o bé donant suport amb la seva presència; 15 autors externs convidats; deixant de banda la nostra, 3 Associacions més i 2 empreses; 11 presentacions de novetats literàries; 4 tallers participatius; 3 ponències, 1 taula rodona, 2 sessions de lectura i una actuació musical. Ah!, i amb 6 persones de la Societat Coral atenent tot el dia els aspectes d’infraestructura, i un degoteig constant de públic, difícil de quantificar.
Si el primer Badalletres va estar dedicat a la importància dels textos escrits fora de l’àmbit dels llibres, en aquest segon vam posar l’accent en la inclusió i la diversitat aplicades al món de la creació literària. Ara ja, amb l’horitzó posat en l’any que ve, en el tercer Badalletres, pel qual caldrà trobar un nou lema central, si bé, és més que probable que repetim espai.
Moltes gràcies a tots qui vau fer-ho possible!
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