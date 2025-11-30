FINESTRA FOTOGRÀFICA

Benvinguts al bloc personal d'en Francesc Cabiró (un espai actiu des de 2007). El destí natural d'una fotografia és ser mostrada, i ajudar a expressar una idea o transmetre algun missatge.

  • Finestra oberta a ...
  • Exposicions fotogràfiques
  • Per què vaig fer aquesta fotografia?
  • Apunts-reportatge
  • Jocs
  • Retrats i autoretrats
  • Llibres
  • Poesia
  • Microrelats
  • Política ; petits apunts
  • Diversos
  • Estadístiques del bloc
  • Obert micromecenatge poemari
    • 30 de novembre de 2025
    Llibres
    0 comentaris

    Aquell any a Xangxun

    30 de novembre de 2025

    Després de prop de quatre anys llargs d’escriptura, de revisions i perfeccionament, la meva 2a novel·la acaba de sortir publicada. Un relat que, tot i no ser autobiogràfic, s’alimenta en part d’una experiència laboral a la Xina, durant la dècada dels noranta del segle passat. Un relat que explica les vicissituds d’un enginyer que es veurà involucrat en dos afers: un que no ha triat ell, i un altre que se’l busca, però que tots dos li crearan problemes. El llibre tracta, sobretot, de la infidelitat i de les contradiccions que genera en el personatge, el qual, encara que s’hi resisteixi, al final haurà de prendre decisions.

    Aquell a Xangxun ha estat l’obra guanyadora del XXXI premi de novel·la Valldaura-Memorial Pere Calders, atorgat per la UAB i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

    El podeu aconseguir des d’ara mateix a Saltamartí llibres, de Badalona, o demanar-lo a qualsevol llibreria que tingueu a prop. Però, mentrestant no correu a buscar-lo, us passo un tastet de la primera pàgina.

    Espero que gaudiu de la seva lectura.

