14 d’abril de 2025

La ciutat d’Amposta, la trobem tota ella a la riba dreta de l’Ebre, a tocar del riu, amb el qual sembla fondre’s en una íntima abraçada. I ben poques ciutats poden presumir del seu majestuós pont, penjat a gruixuts cables d’acer suportats per dos imponents arcs de triomf, un a cada banda, que donen la benvinguda al visitant que hi accedeix per la carretera general que va de Barcelona a València.

Però, tot i que la fotografia de l’apunt s’orienta cap a la sortida, pel cas és el mateix… En travessar el pont centenari —construït abans i reconstruït després de la guerra—, i fer-ho tant si entrem a Amposta com si en sortim, segurament tindrem la sensació de ser observats per dècades d’història, mentre circulem —sigui en cotxe, bicicleta o caminant— suspesos durant uns minuts damunt de la gran massa de aigua, que discorre curs avall, silent.

Per saber-ne més: https://ca.wikipedia.org/wiki/Pont_penjant_d%27Amposta