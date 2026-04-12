FINESTRA FOTOGRÀFICA

Benvinguts al bloc personal d'en Francesc Cabiró (un espai actiu des de 2007). El destí natural d'una fotografia és ser mostrada, i ajudar a expressar una idea o transmetre algun missatge.

  • Finestra oberta a ...
  • Exposicions fotogràfiques
  • Per què vaig fer aquesta fotografia?
  • Apunts-reportatge
  • Jocs
  • Retrats i autoretrats
  • Llibres
  • Poesia
  • Microrelats
  • Política ; petits apunts
  • Diversos
  • Estadístiques del bloc
  • Obert micromecenatge poemari
    • 12 d'abril de 2026
    Finestra oberta a Catalunya
    0 comentaris

    Alcanar Platja (3)

    12 d’abril de 2026

    Pocs elements calen avui per bastir un apunt mínimament digne, amb prou entitat per figurar de protagonistes: una finestra a tocar de la platja (encara que sigui fruit d’un porxo en estat no gaire impecable), finestra amb vistes al mar, d’una mar una mica rissada de to marronós, remoguda pel vent (… però, això sí, una finestra molt fotogràfica!); a l’horitzó, un dels fars de la Punta de la Banya, punta que emmarca els Alfacs, la badia normalment calma; un cel blau amb boirines rasants i un núvol que passa. Sembla, diríem, l’illa de Menorca?, que s’hagi alçat de la terra per venir a visitar el continent?, una visita fugaç per voler formar part d’aquest quadre?

    Perpinyà (3)
    23.12.2019 | 7.14
    A Finestra oberta a la Catalunya Nord, Per què vaig fer aquesta fotografia?
    El Masnou (3)
    20.06.2022 | 7.20
    A Finestra oberta a Catalunya, Per què vaig fer aquesta fotografia?
    Llum de Reis
    06.01.2020 | 11.01
    A Els protagonistes de Nadal

