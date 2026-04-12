Alcanar Platja (3)

12 d’abril de 2026
Pocs elements calen avui per bastir un apunt mínimament digne, amb prou entitat per figurar de protagonistes: una finestra a tocar de la platja (encara que sigui fruit d’un porxo en estat no gaire impecable), finestra amb vistes al mar, d’una mar una mica rissada de to marronós, remoguda pel vent (… però, això sí, una finestra molt fotogràfica!); a l’horitzó, un dels fars de la Punta de la Banya, punta que emmarca els Alfacs, la badia normalment calma; un cel blau amb boirines rasants i un núvol que passa. Sembla, diríem, l’illa de Menorca?, que s’hagi alçat de la terra per venir a visitar el continent?, una visita fugaç per voler formar part d’aquest quadre?
