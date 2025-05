20 de maig de 2025

A VOLTES UN PLANETA és l’últim llibre de l’escriptor Jesús M. Tibau. Un llibre en què l’autor es posa el vestit de Sir Thomas More per oferir-nos 35 petits relats en forma de conte, per mostrar-nos un planeta Terra diferent amb tota una sèrie de països inventats. Són com 35 Utopies, micromons en els quals els accidents geogràfics i els fenòmens atmosfèrics —en definitiva, les forces de la natura— condicionaran (i de quina manera!) la vida i els costums dels seus habitants.

Cadascun dels països té les seves particularitats; llocs on, per exemple, la força de la gravetat varia constantment, on els rius de lava campen al seu aire, o en què diuen que la gent no es mor, sinó que senzillament varia d’estat d’ànim… Països, però, en els quals preval la bona entesa entre els habitants —acostumats per necessitat a superar tota mena d’adversitats—, les regles de respecte i cortesia; aquell “deixar fer” als altres, sense qüestionar les seves decisions. Veiem, en molts dels casos, una democràcia ben entesa; malgrat que també supersticions, absurditats i un conformisme subjacent en cadascuna de les cultures que habiten aquest nou món particular, que deriven en allò que podria dir-se una “felicitat artificial” produïda per la bona organització i adaptació als problemes. Veiem destacar-hi, doncs, els valors del treball i de col·laboració, de la igualtat entre les persones, o la paciència i la perseverança.

També hi és molt present el què podria ser la petjada del canvi climàtic (o, més aviat, els seus efectes): un mar embravit, vents desbocats, èpoques gelades; de vegades, fins i tot, amb algun tret apocalíptic, on la llei de l’evolució natural mira d’imposar-se. Però, un cop més, els habitants d’aquest particular planeta aconsegueixen sortir victoriosos, en una harmonia perfecta entre home i natura, encara que sigui a còpia d’autoprotegir-se amb tot un repertori de llegendes, mites i creences que donaran lloc a situacions que ens provocaran més d’un somriure.

La història d’aquests 35 països inventats conclou amb un epíleg, tant original com sorprenent, que ens revelarà el perquè de tot plegat.