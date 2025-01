L’Ampolla (3)

1 de gener de 2025

Avui emprenem un nou trajecte: 365 dies per poder desplegar les ales o quedar-nos simplement arran de terra. Segurament hi haurà dies de tot, alguns de més conservadors, d’altres amb inquietuds trencadores. Serem com l’au, que espera pacient que li passi pel costat el peix que anhela? O ens llençarem, sense pensar-ho gaire, damunt la presa?

En qualsevol cas, que l’any que comença sigui creatiu i profitós… Això, almenys, és el què us desitja aquesta Finestra.

Imatge: El tros de mar entre l’Ampolla i el Delta, amb la platja del Fangar, de fons. Feta el 22 de desembre de 2024, amb Olympus E-M5MarkII, a ISO 100, F 4o mm (80 mm en PU.), f9 i a velocitat d’1:400 s.