Epíleg de la 2ª. edició

Epíleg. Protagonistes i antagonistes

Aquest epíleg neix com a conseqüència de crítiques o comentaris a la primera edició en el sentit que hom esperava un altre final. Cap problema, així com molts tenen diversos principis, jo estic carregat de diferents finals. I com més va, més m’accelero i aprofito, com de costum, per lligar caps solts. Per deixar-ho tot relacionat i ben relacionat. I problema resolt.

En els meus somnis i a la vida explicada, hi ha dues parts ben diferenciades, resumides en abans i després de la presó, lligades entre elles per una època narrada però intranscendent, sense solta ni volta, per mor d’algun poca-solta per a qui era delicte la provocació de parlar català a un animal, al gos, i no res l’atac d’aquest animal, el gos, al provocador. Cas clar de català a l’atac. Cal pensar que creu el ca… l’animal, el poca-solta, que tots són de la seva condició, recordem el jutge defenestrat que es jactava d’haver-se carregat la nostra Sanitat. A mi volia carregar-me un mort imaginari, quan a ell sí podrien imputar-li uns quants. A part altres greus delictes.

Com la segona part tot just comença, ens centrarem en les fites clau de la primera; narrativament parlant, la més interessant. Dates, 25 de març i del 16 al 19 d’agost del 1979 i del 28 de juliol al 24 d’agost del 1984. Ubicades a les irlandesa, polonesa i estatunidenca, localitats de Limerick, Bydgoszcz i Los Angeles. Ens centrarem en els protagonistes que han sortit en el llibre i les conseqüències o lliçons que en puguem extraure. Els dos principals personatges, antagonistes entre ells, dels Jocs de Los Angeles del 1984 eren l’Abascal, el ‘bo’ i el González, el ‘dolent’. Del ‘lleig’ no n’hem parlat encara però ja sortirà, alhora que posarem noms a alguns secundaris ignots. Canvis per a la justificació d’una nova edició.

El J.L.González, aparegut a la pàgina 51, ja destacava al mig fons de júnior i juvenil, llavors no existia la categoria promesa, però era la promesa més ferma de l’atletisme espanyol per arrabassar el ceptre d’inicis dels 80 als britànics i destronar-los de les taules de rècords i, com apuntava, contrarestar el fort mig fons del Barça.

Les males llengües insinuaven que la raó perquè ell fos tota la plantilla de la secció d’atletisme del Madrid era per la impossibilitat de trobar-li companys. Per un temps fou cert, que fou tota la secció, just fins que …aquesta va desaparèixer.

Veritat és que tenia un caràcter ‘peculiar’. Com a comentarista d’una competició atlètica de nanos retransmesa per televisió, per valorar la gran marca que havia fet un xicot als 3.000, la prova en què ell havia obtingut més èxits en categories inferiors, es limità a parlar de les seves marques en la distància quan començava.

La classe del José Luis González era innegable, però molts cops li podia la pressió. Guanyava totes les curses locals …quan les acabava. Es queixava de problemes estomacals, fruit evident del nerviosisme. Vaig veure’l aturar-se en una cursa per vomitar i acabar guanyant-la de carrer. Per a mi era, amb diferència, el millor migfondista estatal de l’època, especialment en curses que s’havien de decidir a l’esprint. El seu gran rival, l’Abascal, el bo, el José Manuel Abascal, no el de Vox, evidentment, atleta càntabre establert a Barcelona per raons d’entrenament, també havia assolit medalles a europeus en categories inferiors als 3.000, però era més de ritme i se suposava que no tenia la mateixa punta de velocitat final. Nats el 1957 i el 1958, per un salt de categories la temporada 1976-77 no s’arribarien a trobar en un europeu júnior, quan ja era extrema la rivalitat a nivell estatal, com es pot deduir del fet de ser un, del Barça i un altre, la raó de ser del Madrid.

En el fons, el J.L.González m’havia de caure bé. Fou 4 cops campió estatal de 1.500, entre els 19 i els 29 anys i 1 de 5.000, ja amb 33 anys. Tanmateix, ja tenia la millor marca estatal (amb 15 centèsimes menys que l’Abascal) en l’última distància molt abans i, malgrat, entenc jo, no ser tanta la diferència amb molts altres atletes com la que hi hauria als 1.5000, el primer any que l’equip de l’estat competí a la màxima categoria europea, tota una fita fa uns 40 anys, s’entestà a córrer els 5.000 en lloc dels 1.500. Possiblement, al seu sistema nerviós li seria més agraït, però evidentment era un greu error tàctic malmetre el seu potencial als 1.500 i ocupar el lloc als 5.000 d’un altre fondista amb qui no hi hauria tanta diferència. A qui no li fou tan agraït el canvi fou a la selecció que s’estrenava en la final A, anomenada oficialment Superlliga, de la Copa d’Europa d’atletisme.

Amb potencial sobrat a l’equip estatal per mantenir-se, el debut acabà amb un descens per un mínim de punts, gràcies especialment, des del meu punt de vista, a la tossuderia del González. L’atleta de 1.500 no ho féu gens malament, hi havia força nivell a la península, com al grup d’entrenament a Barcelona de classe excepcional, la dita raó per la qual havia vingut l’Abascal, però el González als 5.000 fracassà estrepitosament. De cap de les maneres podia caure’m malament. I especialment en el fons, en els 5.000, més concretament.

Abans d’entrar en la data clau, els Jocs del 1984, i tractant-se del tema que es tracta, caldrà posar-nos en antecedents. La rivalitat local dels González i Abascal es donaria de forma similar, però a nivell mundial, amb els britànics Steve Ovett, nat el 1955 i el Sebastian Coe, nat el 1956. La mateixa distància anual entre ells però amb un parell d’anys més, i mentre els primers es disputaven els títols i rècords estatals, els darrers es disputaven els rècords mundials. Amb la diferència afegida que els dos anglesos eren migfondistes purs i no estaven per les vel·leïtats de tants canvis de distància i es dedicaven quasi exclusivament al mig fons i poc més …i en cos i ànima a batre els rècords de l’altre.

L’Ovett, el més gran, ja va destacar als Jocs del 1976, a Mont-real, 5è. als 800. Als Jocs del 1980, a Moscou, on es trobarien per la dispensa britànica als atletes per poder competir, malgrat el boicot oficial, s’haurien d’enfrontar a les dues proves olímpiques de mig fons, els 800 i els 1.500. De molts és sabut el resultat, a la primera prova, també cronològicament, el favorit era el Coe. Quedà 2n., just darrere de l’Ovett. I aquest, l’Ovett, gran favorit als 1.500, distància en la qual duia 3 anys imbatut, 45 curses (els Ovett i Coe sols coincidien en campionats. 6 cops en total, 4 en els Jocs) fou bronze i l’or fou per al seu arxirival domèstic i mundial, el Sebastian Coe.

El futur Lord Seb Coe. L’Ovett es quedà amb Sir, per la gràcia de la Reina i haver guanyat l’or. La brutal rivalitat esportiva entre ambdós també abastava altres sectors. Coe era el ‘gentleman’ de bona educació, de classe flegmàtica i distingida i l’Ovett era l’atleta ‘popular’ que apareixia en fotografies a les portes de pubs tot compartint pintes amb els amics i afeccionats. Però ambdós eren anglesos i devots de Sa Majestat. Res a veure amb el nostre estat ni tampoc la rivalitat, la seva s’anava estenent i obrint fronteres. Domèstiques i estrangeres, doncs començava a aparèixer algun anglès més, algun escocès i ara ja sí, els espanyols i un marroquí.

Als Jocs de 1980, ja havia arribat a la final (8è.) dels 1.500 un jovenet del nord-est d’Anglaterra, l’Steve Cram. Com era nat el 1960, havia participat en el mundial júnior de cros de Limerick i els europeus júniors, també anomenats sub20, de Bydgoszcz. A l’igual que el seu rival britànic ‘local’, l’escocès Williamson, també nascut el 1960, 4 mesos abans que el Cram. Aquest guanyà els 3.000 als europeus mentre que l’escocès, no sé si més valent o atrevit, guanyà els 1.500 (i també la Universiada d’aquell 1979). Els 5.000 els guanyà un altre anglès (val a dir que totes les proves llises masculines del campionat, relleus inclosos, coherentment, foren guanyades per britànics o alemanys), una altra figura en potència, l’Steve (el nom deu crear empremta) Binns. Per cert, davant de l’amic flamenc De Pauw (pàgina 359), plata i del portuguès Leitao, bronze. Aquest darrer, aparegut, com en Cram, al final de la pàgina 51, però com el Cram també, sense ser anomenats. Després explicaré el perquè. Medallistes els dos innominats als Europeus júniors del 1979, serien la plata als 1.500 i el bronze als 5.000 anunciats dels Jocs del 1984, Cram i Leitao respectivament, però no avancem esdeveniments.

Som a l’any 1979, fins ara hem parlat dels resultats en pista, però el cros és una altra molt diferent història. Ambdós migfondistes britànics del 1960, Williamson i Cram, s’hagueren de veure les cares a Limerick, un representant Escòcia i l’altre, Anglaterra. Ambdós foren clarament batuts per l’amic ‘Cholo’, el 8è. classificat; de fet, cap dels dos fou capdavanter de la seva respectiva selecció. Williamson quedà el 23è. (3r. dels escocesos, el millor fou el 10è. de la general) i el Cram arribà més endarrerit, el 36è. (5è. dels anglesos, el millor fou el Binns, també del 1960; 2n., sols batut per l ‘omnipresent De Pauw). La qüestió és que el Williamson i el Cram haurien de dirimir en una cursa transcendental, fet que va ser molt criticat per l’Ovett, qui els acompanyaria a ell i al Coe als Jocs de Moscou del 1980. Com sabem, aquest cop guanyà l’anglès, que deixà fora dels Jocs el brau Williamson. I així s’escriví i s’escriu la història.

Com el 1982 l’Ovett i el Coe patiren diverses lesions, no calgué seleccionar quin dels dos joves ‘amics’ representaria Gran Bretanya als Europeus, hi foren els dos. A la final dels 1.500, el Cram aprofità una caiguda del seu rival escocès a falta de 600 metres per marxar i guanyar l’or. A partir de d’aquí, el Cram pujaria com l’escuma i l’escocès davallaria fins deixar l’atletisme crec que després dels Mundials de l’any següent, el 1983, a Helsinki. Perquè el 1983 s’instauraren els primers mundials d’atletisme a l’aire lliure.

Escollida la capital finesa per ser pàtria d’antics grans fondistes i migfondistes, no hi correria el Coe, que continuava amb problemes físics i malalt de toxoplasmosi, lliurava un prolongat combat contra aquest virus desconegut. Tot i així, li recordo unes declaracions per a la posteritat en el sentit que retornaria i no li tornarien a traure el lloc ni el Williamson ni el Binns. El primer és el tercer britànic (amb Ovett i Cram) que correria a Helsinki (com a escocès ja sols correria els Jocs de la Commonwealth el 1982, 4t.; Cram, or), però no arribà a la final, quedà el 23è. del global. A partir de d’ara, del 83, 4 anys després de llurs èxits, les paraules profètiques del Coe esdevindrien quasi una maledicció, ni el Williamson ni el Binns ja no farien res de bo. El darrer feia el quilometratge en un gimnàs per emular les condicions d’Atenes als Europeus del 82. No hi anà, ambdues grans promeses enxamparen una època plagada d’estrelles locals.

Als 1.500 d’Helsinki s’hi esperava una lluita aferrissada entre els favorits, els tres Esteves o Steves, l’Ovett i el Cram de la Gran Bretanya junt amb l’Scott dels Estats Units, posem-hi també els dos atletes peninsulars, els González i Abascal, el primer especialment, i el Said Aouita, la figura marroquina emergent, el ‘lleig’ de la pel·lícula. En tots els sentits i ho entendrem aviat. I entre ells, quanta diversa i gran rivalitat! S’havien de classificar per a semifinals 24 atletes dels 51 que prengueren la sortida en les 4 sèries classificatòries. 16 per llocs, 4 per sèrie i els 8 millors temps de la resta. L’Abascal fou 2n. a la seva sèrie, però el González quedà en un decebedor 8è. lloc en la seva. Miraculosament empatà en el 24è. i 25è. temps amb un danès i ambdós foren repescats per a les semis. En aquestes, però, mentre l’Abascal es classificà folgadament per a la final amb un 3r. lloc, el González tornà a fallar i aquest cop no tingué la xamba d’aliada i quedà eliminat. Per la seva qualitat, un fracàs en tota regla. Els altres 5 atletes esmentats com a favorits foren els 5 primers a la final. L’ordre, Cram, Scott, Aouita, Ovett i Abascal.

A aquestes altures de la pel·lícula, en González ja va començar a barrinar i va veure claríssimament la raó de tants desastres. I problemes gàstrics. No disposava de l’ajuda d’un psicòleg, aquest calaix de sastre era el factor diferencial amb els saxons, que els directius britànics es gastaven els calerons amb algú que motivava i ensinistrava la ment dels seus corredors, cosa que no feien els seus benefactors. I no li trec pas raó, psicòlegs o doctors, alguna cosa no li funcionava prou bé (si no per aquest costat, la veritat és que ben aviat trobaria i trobarà un bon aliat. Per deixar la xamba de costat).

No és cap crítica, l’havia vist córrer també la Bouin, i malgrat que animava als negres que corrien al costat d’ell, no era res personal. Ja dic que, com a corredor, era molt bo. Certa prepotència, malgrat tot, i el color de la samarreta, en contrast amb qui corria al costat, no afavorien gaire l’apreci però no eren qüestions psicològiques sinó racionals. Ja de juvenil, sabia jo de les seves qualitats i prestacions. En un estatal de clubs, un dels nostres entrenadors, fent referència al Toni Fernández Agudo, el migfondista segurament amb més projecció, no sols del club sinó del país sencer, va dir textualment: «L’Agudo és el millor migfondista que ha parit mare en Espanya [sí, la seva noció de nació era diametralment oposada a la meva, però no és el tema] …bé, descomptant a en González». L’Agudo, féu, que no parlo d’oïdes, vist per la televisió, un paper molt digne als europeus de Bydgoszcz, sense medalla mes era júnior de primer any (que ja és mala sort, sent els europeus cada 2 anys). Malauradament, no arribà a ser olímpic com semblava predestinat i curiosament, a diferència d’aquells migfondistes que flirtejaven amb distàncies superiors, ell va ‘fer el salt’ als 800 i 1.500, on tenia tots els números per a reeixir i ja les feia passar magres a les figures sènior de l’època i es va passar als 400 tanques. No ho vaig entendre mai, ho veia com un salt cap enrere o al buit, directament, però si era feliç… i sí que era feliç perquè tenia un caràcter alegre i sempre estava content i somrient.

No dic que calgués ser feliç per triomfar, però potser sí que a alguns els caldria triomfar per ser-ho. La diferència entre qui ha reeixit i qui no. Jo vaig guanyar al detentor del rècord d’obstacles del Principat i tan feliç i amigable com sempre, ell. Ell, no jo, seria mundialista i olímpic el 83 i el 84. Al club teníem l’antítesi, un atleta que es qualificava com a especialista d’obstacles, un tal Dolz, doncs era la personificació de l’agror (curiós, oi?). Entenc que li molestés que un júnior acabat d’arribar fes dues bones curses i corregués pel club i ell no ho assolís, s’ha d’assumir. D’enveges i frustrats, l’esport en va plagat. I ja no parlo dels esportistes d’elit, aquests rai, alguna cosa hauran assolit, sinó d’alguns que no es menjaran una rosca. Això ho vaig experimentar especialment en retornar a córrer ja cap a la trentena. Primerament, em vaig alegrar molt d’entrar a treballar a IBM, perquè quan abans podia anar a córrer amb un grup al migdia per Montjuïc, no faltava qui «ahir vaig fer 30 [per dir res] quilòmetres, avui aniré suau» i en ensumar la meta es posava a tirar com un endimoniat. Per a res, eren vulgars afeccionats que havien descobert l’atletisme d’adults i la pista es notava i no els ho anava a permetre. I en arribar a l’estadi, «faré unes voltes més, m’ha sabut a poc».

Sí, vés, vés, que no et menjaràs res. El cas extrem, poc després, fou un del Mediterrani. Jo no ho era però entrenava amb ells perquè m’anava bé per l’hora i el lloc. Ha de ser frustrant si et mates a entrenar, potser ja aclaparat per la feina o pel que sigui, i et vols rescabalar i destacar tot corrent. Que sí, es van posar de moda les curses populars, però si comences tard i no tens condicions, millor que et busquis una afecció per passar-ho bé. I hi ha gent que no ho entén, al Mediterrani tots eren afeccionats, alguns amb bon esperit però d’altres, ben amargats. Un d’ells, un tal Vaqué, sense saber per què (fàcil recordar el cognom i bé, sí, jo era feliç, res a demostrar), un dia em trucà a casa per dir-me que sabia on vivia. El vaig haver de corregir perquè com a Wayne o Capone encara es frustraria més que com a corredor, ni s’havia apuntat bé la direcció. I en la triatló, el veies nedar o, millor, intentar nedar (el nom…) i fins et feia pena.

A sobre, com en aquella època, les triatlons eren a les beceroles i no estaven a l’ordre del dia com hi són ara en què veus autèntiques bèsties, jo adduïa que els triatletes eren els que no reeixien en el córrer de tota la vida, però no sóc jo el més indicat per parlar. Quan corria, però per qüestions de bon rotllo entre companys de club, em vaig apuntar (allò que deia de moments de la meva vida per emmarcar) a l’«atleta complet» del club. Consistia a fer un decatló, que com indicava el nom de la competició, era complet, les deu proves, no vuit o nou i, per si no n’hi havia prou, afegeix-li quatre curses de natació, una per estil. D’acord que mai en la vida faria res de bo en la braça, però què havia de fer jo amb una perxa o davant deu tanques d’uns 110 centímetres d’alt! Atleta complet, no, però sonat complet, del tot. Sort que s’anul·là, si encara s’haguessin pogut repartir les proves… des que va venir la família del MHP Torra a Barcelona, vaig estudiar i fer-me molt amic amb el germà gran, que precisament excel·lia en la perxa i les tanques. I era bastant trempat, un dia al pati em deixà estorat, teníem 11 anys, Franco encara era ben viu i em preguntà: «Mestres, aquí a Barcelona no parleu català?». No em val allò que mai no hem estat pitjor.

I com a persona a admirar, sempre he dit que jo no seria capaç, la fondista i gran maratoniana Elisenda Pucurull. De pare pioner en això del gran fons, ella també s’entrenava al migdia per Montjuïc, però a la seva. Feia el que pertocava i si passàvem pel seu costat amb ínfules olímpiques, passava de tot, ni s’immutava. Entre el 90 i el 91 guanyà 3 maratons d’una tacada, una anèmia l’impedí ser olímpica a la seva ciutat, però competí a una Copa del Món.

I tindria un cabàs més, ple per explicar-ne, com per recordar res de la Model o Brians! Per cert, si tot el que he dit té un reflex en l’atletisme olímpic, talment com el el yin i el yang, aquest el conformen el González i l’Abascal. I això que el primer, un pèl més gran, sempre semblava anar un pas endavant.

L’Abascal era molt bon xaval. Vingué a Catalunya per entrenar amb la colla del Gregorio Rojo i sentint-lo parlar t’adonaves que era un tros de pa. Recordo confessions seves de com de malament ho passava entrenant o com pensava que potser li faltava l’esperit assassí de l’Alekhine per ser de la flor i la nata, quan es retrobava abans d’una competició amb vells coneguts, els saludava i s’interessava de com els hi anava. Mentrestant, n’hi havia que ni parlaven. S’acabaria retirant amb unes marques més fluixes que les del González, com sabem, 21 centèsimes en els 1.500 i per 15 en els 5.000!, d’un míting a Oslo en què quedaren 1r. i 2n. i el González hagué de suar sang per guanyar-lo. En els mítings, el González seria el favorit, tanmateix ja sabem qui s’enduria una medalla a Los Angeles (i això, i no les marques, roman per a la posteritat), a part d’un or a uns 3.000 júnior d’uns europeus amb una marca (marca de la casa, perquè així guanyava ell, amb forts ritmes) de menys de 8’ (el González havia estat bronze dos anys abans, però en el seu descàrrec cal dir que l’edat no li anava gens a favor). I la cursa dels 1.500 a Los Angeles el 1984 és el punt transcendental, o el primer d’ells, de tota la història, però encara ens falta 1 any, moment determinant.

L’any 1983 seria el punt d’inflexió d’aquesta introducció. Bàsicament per la irrupció en la cursa dels rècords i lideratge mundials del marroquí Said Aouita. Nascut, com les grans figures, el 1960, gloriosa producció la d’aquella any, amenaçava greument i ostensible la supremacia britànica en el mig fons mundial. Raó per la qual havia estat vetat per atletes britànics en grans mítings, pel Coe, especialment. Com el Marroc no participà en el Cros de les Nacions a Limerick el 1979 i ja no diguem a cap europeu, el bateig de foc seria al primer mundial, bronze.

L’Aouita, un fora de sèrie descomunal, tenia l’espina del rebuig dels britànics clavada ben endins. Va vaticinar …no, va determinar, com a primera mesura per contrarestar l’arrogància, i la por, de la perversa i pèrfida Albió (la de la traïció a la Guerra de Successió), que es faria amb els rècords de totes les proves entre els 800 i els 10.000, 3.000 metres obstacles inclosos. Vegem com va acabar.

Per començar, no havia corregut cap cursa d’obstacles des de temps immemorials, bé, des de l’època de juvenil i quan s’hi aventurà, en uns Jocs del Mediterrani, crec recordar, sols fou 3r. I, com és fàcil d’endevinar, de rècord, res de res. I, per cert, decidí obviar els obstacles entre les proves en què posseiria el rècord del món. Per sempre més …ja no va tornar a córrer en pista res que no fos llis. I res de vaticinis, el ‘ferotge coratge’ se li anava per la boca.

Sí que amb el temps aconseguí acaparar un bon ventall de rècords mundials, entre els 1.500 i els 5.000, que ja està bé, però els seus temps dels 800, i ja no diguem dels 10.000, no passarien a la posteritat com a millors registres mundials en cap cas. Ara arribava, però, la gran oportunitat per rescabalar-se del menyspreu europeu davant del món. La venjança als infidels segur que seria èpica.

Sabut el boicot britànic al magrebí, el bon afeccionat al món de l’atletisme estava esperant amb delit el gran envit. Amb el ganivet entre les dents, Auoita contra els britànics, l’Ovett contra el Coe, que per aquelles coses també s’evitaven i no corrien a la mateixa cursa més que en uns europeus i les olimpíades. I vigilant-se entre ells, als europeus del 78 ja un teutó els havia pispat insospitadament un medalla d’or als 800 que deuria tenir gravada una Union Jack a l’anvers. Sols faltaria posar el nom de l’anglès guanyador al revers. I bon revés es van endur! Aquest cop caldria tenir en compte el mig fons estatal, en auge, compost pels dos fenòmens a bastament citats i contrastats des de les categories inferiors, acompanyats d’un castellonenc, l’Andreu Vera, que arrabassà el darrer lloc al colomenc Jaume López Egea, principal esperança principatina (una centèsima més de marca que el Vera, però l’elecció era decisió de la Federació) i al Carreira del Barça, i el propòsit de desbancar l’armada britànica del tron olímpic des de Moscou. Als nous Jocs, la competència seria molt més forta, ja sense el boicot de països occidentals, tindríem els sempre perillosos i imprevisibles atletes americans amb navalles ben esmolades i, per descomptat, els excepcionals africans del paradís atlètic de la Vall del Rift i magribins picats en l’amor propi. Les punyalades anirien a l’ordre del dia i estaven assegurades.

I si no s’era bon afeccionat, també s’esperaria amb delectació la resposta del menyspreat ‘lleó de l’Atles’ Said Aouita, qui més qui menys sabia què s’estava coent. Fins aquí els fonaments de l’epíleg, una mera introducció per posar-nos en situació, car mai no hem de perdre de vista el nostre objectiu, González versus Abascal.

I millor no perdre’l de vista perquè poc abans de començar els Jocs, la primera en el front, o més encara, clatellada o plantofada en tota la cara. Sort del nostre interès particular, que l’Aouita, en el darrer moment, com a revenja, s’arronsava i decidia córrer els 5.000. Com dominava totes les distàncies, la seva forma de demostrar que era millor que els britànics en el mig fons era no córrer contra ells i fer-ho en una altra distància. No sé si genial però sí lleig, molt lleig.

Coneguda la decepció global, enfoquem l’objectiu. Com el mateix González explicaria després, ell estava acostumat a tranquil·litzar atletes més inexperts en grans competicions. Ell no s’arronsaria com altres, a ell no l’impressionava el brogit de les graderies, com no l’hagués espantat el rugit del seu amic Aouita. Aquest se l’estalvià, però vegem com funcionà l’ajut que oferí a atletes novells a l’hora d’entrar a la pista i encarar la cursa, personificats en aquest cas en un atleta que no sé si era més temps per Barcelona que per Castelló, l’atleta del Citosa de Castelló, Andreu Vera i Llorens.

La veritat és que el devia alliçonar o ajudar bastant bé, en Vera no devia quedar bloquejat, no ho va fer sols bé sinó molt més que bé. Arribà a la final i acabà el 7è. L’absència de corredors pel boicot de la major part del Bloc de l’Est no tindria gran repercussió en el mig fons, algun rus o alemany dubtós de l’extinta RDA, però cap figura descollant. Per cert, no ho he dit, pels pèls, però en Vera era del 1960, nascut el 31 de desembre del 1960. Com per destacar d’infantil o de cadet!

I com els va anar al seu mentor, l’experimentat J.L.González i al bon Abascal, el bo de la pel·lícula? A la primera de les 6 sèries s’esdevingué l’imprevisible, o no. El toledà González quedà descavalcat de la lluita per les medalles en no classificar-se per llocs i fer el 34è. temps. El 33è. temps, just davant seu, fou el d’un tal Archfell Musango, de Zàmbia. I podia haver estat pitjor, com dèiem, el suís Pierre Délèze va estampar-se a 5 escassos metres de la meta. De no caure, hagués fet millor marca. Tant el Vera com l’Abascal en sèries i semifinal passaren directament pel lloc i a la final, com bé sabem, 7è. i 3r. El Coe tornà a guanyar la final, Cram, 2n.

10è., també decebé l’Steve Scott, favorit del públic i millor local, sots-campió l’any abans al mundial, segur segon a les seves sèries d’eliminatòries i semifinals, a la final el sistema nerviós li jugà una mala passada, sortí tirant com no ho feia mai i acabà el 10è. d’11.

De fet, eren 12 finalistes com manen els cànons, però l’Ovett, que acabava de sortir de l’hospital per una infecció, va abandonar a la penúltima corba. Ja a la semifinal patí per quedar 4t. i assegurar-se una plaça per llocs, just davant de l’Omar Khalifa, del Sudan que, tot i això, es classificà per temps per la final, on quedà 8è., darrere del Vera, 7è. i el suís Peter Wirz, 6è.

L’Ovett ja havia viscut una situació quasi idèntica una setmana abans a la semifinal dels 800, quan ja estava sentint els efectes de la infecció. Si a les semis dels 1.500 quedà 4t., 21 centèsimes per davant del sudanès, a la dels 800 ho féu per 6 just davant del mateix Khalifa. Amb el mèrit afegit que als 800 es classificaven 4 atletes a cadascuna de les semifinals per a la final i no hi havia places per temps, quedant, doncs, el sudanès fora de la final. Si no reeixí del tot corrent, si més no, l’Ovett fou ocorrent tot explicant la classificació a la BBC: «Heu vist el bot que he fotut per arribar 4t.? És evident que m’he equivocat de prova, havia d’haver actuat en salt de llargada».

La final de 800 l’acabà però en condicions pèssimes, 8è. i darrer, a més de 9 segons del vencedor i a uns 4 i mig del nou decebedor favorit del públic i millor local, Johnny Gray. Sembla que córrer a casa era un llast per a més d’un.

Qui no participà ja a una semifinal dels 1.500 fou el brasiler Joaquim Cruz, que havia guanyat la seva sèrie eliminatòria però patí un refredat. Per sort, els 800 ja s’havien disputat i els guanyà amb un estratosfèric temps d’1’43’’, just davant del Coe, plata de nou a la seva prova fetitxe. No sols guanyà la final sinó també les altres 3 curses de 800 que, junt a la sèrie de 1.500 que guanyà féu que guanyés les 5 curses en que sortí a córrer.

Un cop acabada la final dels 800, el Coe s’acostà a consolar el seu compatriota i rival Ovett tot dient-li que amb aquest brasiler llurs dies de victòries als 800 s’havien acabat. Si, però no. El 1989 a la Copa del Món que se celebrà a Barcelona, gràcies a què el britànic que havia de competir als 800 va estimar-se més anar al casament del seu millor amic, la plaça va ser per al Coe, qui va assolir, finalment, un or als 800 en una gran prova internacional. Gran prova menor, si es vol, però per descomptat que ja no hi comptava. Qui ja no rememoraria glòries passades seria n’Ovett, intentà classificar-se en els 5.000 per als Jocs de Seül del 1988 però no era la seva distància. Que eren els 1.500, malgrat que l’or olímpic fou en els 800.

I ara anem a allò que ens interessa, la conclusió, què en podem extraure de tot això? Doncs que és una gran i pura comèdia que els catalans tinguem assumit que estem predestinats a no sortir-nos-en. Pocs països tindrien una història tan reeixida (recordem l’himne) mentre vam ser nosaltres i amb els escadussers mitjans de què disposàvem i, tal com s’ha vist, de perdedors o corredors a qui pot la pressió i no tenen la fusta que cal tenir per ser els millors n’hi ha fins en les suposats més poderosos. I, com a exemple precís i capdavanter, i crec que ha quedat demostrat com el fet que no és res personal, l’amic González, que de català, precisament, no en té res. I si ens cenyíssim a les fites atlètiques, per caràcter i resultats, malgrat que, com sempre, se’ns ha volgut amagar des d’estats centralistes que ens voldrien esclafats amb un genocidi desitjat i mig planificat des de…, els catalans quedaríem molt ben parats. Com en tants i tants camps de molta mena, esportius, científics…, també militars (per cert, Catalunya capitulà, que no es rendí, el 1714. Clar que per a francesos i castellans que ni respecten els tractats… Els espanyols, mai). Manen molt més les circumstàncies que no ser català, el càntabre Abascal era un tros de pa però potser li faltava mala llet, el toledà González d’aquesta aniria sobrat però li mancava autocontrol, caràcter guanyador o el que fos. Com ell reconegué un cop retirat, fou aleshores quan començà a fruir de l’atletisme.

L’èxit olímpic de l’Abascal no tindria parangó en la carrera atlètica del seu gran rival, ja es podria retirar, però quedaria per comentar un petit detall insignificant, que potser podria passar desapercebut entre tanta voràgine de curses i corredors. Qui foren el principals damnificat i beneficiat de la covardia de l’Aouita? El més perjudicat, Markus Ryffel, «d’un ofici pràcticament extingit, linotipista, tipògraf o similar, també pràcticament desnonat de l’atletisme des que fou 2n. als 5.000 dels europeus del 1978, repetí gesta a Los Angeles», pàgina 51. Sí, meritòria i celebrada medalla de plata als 5.000 dels Jocs del 84, però qui guanyà i potser no hauria d’haver guanyat? Sí, l’Aouita.

Per què «potser no hauria d’haver guanyat»? D’haver estat valent i conseqüent, s’hauria d’haver enfrontat als anglesos en els 1.500 dels Jocs i demostrar que era millor, com crec que era, que ells, aquells que li barraven el pas barroerament per la seva condició d’estranger millor que ells. I aleshores, què hagués passat? A part de l’or del suís Ryffel (i la plata del lusità Leitao), que el bo de l’Abascal segurament sols hagués quedat 4t. a la gran final i res d’això haguéssim explicat.

Francament, m’hagués quedat sense massa argument. Com no ha estat així i no m’agrada deixar cap cap despenjat, afinarem en la promesa feta, tot just fa 9 pàgines, que explicaria la manca de nom dels dos atletes innominats inicialment. Inicialment en el temps, primera edició i en l’espai, pàgina 51. El punt clau que a un bon detectiu l’hagués fet sospitar ja apareixia al final de la pàgina 358, fent esment del mundial júnior de cros celebrat a Limerick el 1979: «Poca broma, participarien a la cursa del mundial un parell de medalles olímpiques als Jocs Olímpics del 1984 a Los Angeles, el bronze als 5.000 metres i la plata als 1.500; aquest darrer seria el primer atleta a baixar de 3’30’’ en la distància».

El bronze als 5.000 metres de Los Angeles i, per tant, víctima també de la ‘bravura’ del ‘lleó atlàntic’ Said Aouita, fou el portuguès Leitao. 3r., com sabem, en els 5.000 dels europeus sub20 del 1979 darrere Binns i De Pauw, parell que, curiosament, per la quantitat ingent de bons atletes que corrien ambdues proves, intercanviarien les posicions en el famós cros del 79 a terres irlandeses. El Leitao, que òbviament també corregué en aquest cros al país gaèlic, sense l’excel·lència dels dos anteriors, no fou nomenat en un primer moment. Aquesta era la meva intenció, convertir-lo en un ‘sense nom’. Per? Per ser portuguès, i no pel Figo, figop… és, figoportuguès és, no. Tot té relació, encara que sigui insospitada. La raó, i això ja seria de novel·la detectivesca, de per què li tenia mania, encara que no a ell personalment, cal escarbar-la en la profunditat del temps, en un altre cros llunyà, encara més llunyà que el de Limerick, el del 1978 a Puerto de La Cruz, illa de Tenerife. Aquell guirigall de cursa amb gran afluència de corredors barrejats de totes les categories i desastre organitzatiu sense veure la meta. Discussions i dins la mala maror, l’entrenador portuguès del canari (José Luis Rodríguez, no confondre amb l’amic de l’ànima) que quedà molt darrere meu però primer dels no turistes o aborígens, em digué: «tú no le ganas a mi corredor». No?, les ganes! Al corredor no el vaig veure a cap dels vuit campionats estatals que vaig córrer i els equips canaris no sé en quines categories competien, però a la Divisió d’Honor, segur que no. Potser es va dedicar a la cançó. Tu veuràs, tu veuràs.

Poc temps després, en una cursa internacional de relleus per a seleccions, a Barcelona precisament, l’equip portuguès anava al davant però s’equivocà de carrer i ja no va poder recuperar. Em va saber greu …no haver estat jo el causant de la confusió, però em vaig sentir feliç que s’hagués impartit justícia divina. Sense violència.

Amb el temps se m’anà apagant la indignació i fins revertint el sentiment, ara, ara almenys, ja no em cou, tampoc no s’ha de generalitzar i fer pagar innocents per delinqüents, com havíem vist i com acabem de veure, a tot arreu se’n fan, de bolets, quan plou. I a tot arreu, una truja és una truja, cap dita però escauria, si més no per a una cançó de Mecano. Sense banys de sang, fill de sa p…ortuguesa mare.

Sí que ara, en aquest quadern de bitàcola, quedava pendent un punt d’honor, la pruïja de rescabalar-me ‘atlèticament’, que tampoc no calia que la sang arribés al riu. Al famós cros de Limerick, sols dos corredors dels noranta-dos que iniciaren la cursa no l’acabaren; els dos, portuguesos i un, el Leitao. No acabava aquí la cosa, però, perquè si quisvulla es pensa que he estat especialment crític amb en J.L.González, que esperi a saber, si no ho sap, qui era un altre portuguès, en Mamede, Fernando Mamede. Recordista (allò que havia estat ‘recordman’ de tota la vida) mundial, no durant tota una vida però sí com aquell qui ho diu, més de 5 anys, del juliol del 1984 a l’agost del 1989!, i dels 10.000!! Doble admiració perquè, a sobre, era en els 10.000 metres i apa que no hi ha hagut recordistes africans en la distància que escombraven l’anterior marca de la taula de rècords en un temps increïble! Sí, amb un temps de marca, però en un temps seguit a l’anterior increïblement esquifit. En menys del temps que el Mamede el mantingué, en menys de 5 anys, sis diferents atletes africans rebaixarien vuit cops el rècord mundial entre els mesos d’estiu del 1993 i del 1998. Sí, les grans competicions, mítings inclosos, es fan durant els mesos més calorosos. Suor i, a cops, llàgrimes i punt d’honor.

No seria el cas del Mamede, si més no, el darrer punt. Reconegut com un dels atletes millor dotats del món i també reconegut amb el premi a la millor actuació actuació del 1983 per una cursa de 5.000, mai no guanyà cap competició d’alt nivell, ja que va gestionar molt malament la pressió. Als Jocs Olímpics i Campionats d’Europa i del Món d’atletisme on va competir entre 1971 i 1984, no arribà a la final o, en aquesta, va quedar fora dels deu primers corredors o va abandonar. Als prou citats Campionat del Món d’Atletisme del 1983 i Jocs Olímpics de Los Angeles del 1984, va córrer excel·lentment en les eliminatòries de classificació dels 10.000 metres, però es va classificar 14è. a la final del Campionat del Món i abandonà a la final olímpica. Patia d’allò que en dèiem ‘mamedisme’. Que jo sàpiga, fins ara, mai no s’ha parlat de ‘gonzalisme’. Fins on sé jo, si més no.

Potser m’he passat, la veritat és que no pensava passar de les 400 pàgines, però …i el Cram?, per què el reduïa a l’anonimat, a no ser ‘ningú’? Bé, hem deixat algun punt esclatant per al final, al qual encara no hem arribat, però ja sí abordarem aquestes qüestions. Sabem el desenllaç, si més no quant a títols, nobiliaris, de les dues figures estel·lars, estel·lars perquè quant a marques no hi ha dubte, els Coe i Ovett, però que passà després dels Jocs del 84 amb els ‘convidats’ Cram i Aouita i el propi González, actor principal?

A manca de solució psicològica, perquè poc li podrien resoldre i després de les rebolcades històriques de les forces britàniques, passades i repassades, en González tocà la tecla que canviaria la unitat del destí en els annals atlètics universals. Tal com propagà a tothom que el volgués sentís, entaularia una entesa amb l’Aouita, basada en els històrics forts lligams dels castellans amb el Regne alauita …i que el felí marroquí, humiliat i vilipendiat fins a l’extenuació pels pretensiosos illencs, els hi tindria tantes o més ganes. Per què no havien de batre’ls?, el front conxorxat seria una nova Armada Invencible, Gran i Felicíssima; si més no, felina (sí, fia-te’n de segons quina comunitat veïna! I no et dic res si vas a remolc).

Els començaments foren prometedors, ja se sap, les promeses eternes inicials d’amor o compromís. Sobretot per a la part innocent, o ingènua en aquest cas. Sense contracte o declaració formal, sobren formalismes que entre senyors no calen papers com és el cas, però compte!, Said vol dir ‘feliç’, no pas senyor, que és ‘Sàyyid’. Recordo una cursa a Salamanca prou significativa. L’amic Said guanyà la cursa secundat pel seu escuder, membre notable i preferent d’un club amb una secció tan exclusiva que sols el tenia a ell. L’afortunat component unipersonal de la secció atlètica agafà la mà de l’altre component de l’aliança al voltant de i contra Gibraltar i tot emulant una salutació ben arrelada a la pell de brau, feren una volta-desfilada d’honor a la pista amb les mans enllaçades i aixecades.

Mes tot té un final, com les cites atlètiques. En concret, la darrera s’esdevindria a Niça una nit de juliol del 1985. Amb els tres atletes nominats, un cop l’Ovett i Coe eren de davallada …a batre el rècord del món dels 1.500. Si més no, un parell d’ells voldrien reivindicar-se, l’èxit habitual després d’un gran fracàs on s’havien d’haver lluït. Com vaig fruir! Fou de les poques curses importants que he vist en directe, justament perquè havia arribat a Brighton, la terra de l’Steve Ovett, el posseïdor aleshores del rècord. Per poques hores.

L’Aouita, gran favorit, va veure com el Cram arrencava amb un fort canvi, d’acord amb el seu córrer, a manca de 300 metres. El González el seguí, enganxat als seus talons, que no érem a cap campionat del món. I mirant de controlar-los, l’Aouita. El problema és que el Cram no afluixava, al seu estil i el seu ritme, sense mirar mai enrere, ell a la seva, com la Pucurull. A la corba, l’Aouita sobrepassà l’aliat espanyol i començà a retallar la distància que li treia el britó. 20 metres, 15, 12, 10, …l’anglès no es girava, però sentia, sentia la fressa de la gent, sentia ja un alè al clatell, metres finals, l’assolirà? És més, qui guanyi, assolirà el rècord del món? S’acaba la cursa i no és clar qui ha guanyat. Surten els resultats en el marcador, 1r., Steve Cram, 3’29’’…!!!! De cop, gran esclat del públic, tothom embogit, s’acabava de baixar per primer cop de 3’30’’ i això sí era passar per sempre més als annals i llibres d’història de l’atletisme. I el venturós triomfador havia estat el Cram, mentre que l’Aouita tornava a ser el dissortat. 3’29’’67/100 contra 3’29’’71/100. Per 4 escassíssimes centèsimes, un seria etern i l’altre…

L’altre, en saber el resultat, deixà anar algun gruny. I quin fou el seu més aclaridor gruny? De qui era culpa que ell no tingués un merescut lloc d’honor a l’Olimp dels atletes que aconseguiren fites històriques sols reservades als déus del tartan?

Doncs clar!, tota la culpa de falsejar la història era de l’espanyol. El González, que era qui li havia impedit fer la corba en condicions i evitat que la glòria eterna se l’endugués ell, el predestinat pels autèntics Déus de l’Olimp o del paradís de les hurís.

Renoi si vaig gaudir…

Llavors …com m’havia callat que havia estat el Cram el finalment predestinat? Si fins provenia d’una zona a Anglaterra als habitants de la qual, sense dir-se Jordan, els diuen ‘Geordies’. No crec que l’actuació que comentaré tingués a veure amb els duels fratricides o conteses entre enemics irreconciliables de les lluites amb l’escocès Williamson, ni amb el fet de provenir d’una terra limítrofa amb la pàtria del seu atàvic rival. Si fins i tot, el Cram, en els seus inicis, vista la forta competència en el seu ofici a Anglaterra, com la seva mare era alemanya, s’havia plantejat deixar la selecció anglesa i les seves exigents seleccions de personal i córrer per Alemanya. Canvi mercenari de samarreta i país que, no obstant, no hagués modificat que totes les curses llises a Bydgoszcz fossin or d’uns o altres.

Perquè l’actuació a comentar és que el Cram signà, anàlogament a un firmant qualsevol d’un «Manifiesto» qualsevol, junt amb altres personatges públics, la seva oposició a la independència d’Escòcia. Disposat a canviar de samarreta i de país representat …i no va el penques i decideix decidir sobre un país que no és el seu ni anava a córrer per ell? Per aquest motiu, jo era renuent a mostrar el seu ignominiós nom a la primera edició. Ara bé, considerada la situació en una nova versió, ara la reticència ha deixat lloc a la presentació crua i descarnada de qui és qui. Amb noms i cognoms. En algun punt hi hauria d’haver diferenciació. Passarà als annals, això sí, però no deixarà pas d’haver fet el pas que va fer. Si fins estava disposat a córrer per Alemanya… típic. El gaudi, nogensmenys, que em proporcionà el 1985 i la conclusió que comportà, s’ha vist enfortit en el temps present en comparar l’actuació de molts polítics del nostre país i especialment, per a major similitud, amb una pretesa taula de diàleg. En primer lloc, ja vam aclarir que l’opressor no fóra tan fort… i hi ha oprimits i oprimits, feliços o resignats, però finalment i definitiva, desterrem així la falsa idea inoculada amb les més sinistres intencions sobre el caràcter català, la manca de voluntat de guanyar, el i la… Sols recordem la integritat del poble català front a les agressions de les forces piolines. I d’això, d’on c… era el González?

Acabada definitivament la important part del capítol atlètic, en la vida i, conseqüentment, en el llibre, conclosa amb les conclusions decisives i abans no engeguem la segona part, passem a l’interludi. El temps d’intermezzo hostatjat a la presó. Cal dir que cada apartat ocuparà l’espai corresponent al seu pes en la història. Calcem-nos!

…

Passem a la segona part. A partir d’ara, escacs a sac! Com fins ara el capítol escaquístic quasi es limita, una pàgina, als 9 anys d’estudi i anècdotes viscuts durant el segrest, bo i en condicions i mitjans tan pedestres que podrien haver-se donat en períodes de pintures rupestres, aprofitaré per fer un retrat dels principals protagonistes. A mode de Catalan Graffiti. No exposaré què és allò que el futur oferirà als actors d’aquesta pel·lícula, perquè no s’hi ha explicat més que l’escarida realitat i preveure el futur seria mera ciència ficció. Els quatre protagonistes nominats són: Llopis-Capablanca, Víctor . Mestres, Joan Carles. Popescu . Quixot . Ordenats alfabèticament, que servidor malda per mantenir les formes i l’ordre. Vegem-los.

Certament, tenim aquí un fotomuntatge. Fet a partir d’un reportatge sobre un campionat sud-americà d’escacs, però he de dir que la fidelitat de les fotografies respecte als retratats fa feredat. Ni un retratista professional a bolígraf com un que hi havia a la Model, sense ser el «Bicman», comprovat, no s’acostaria mínimament, i no caldria comprovació, a la perfecció de les impressions. Jo sí que em vaig quedar impressionat per la similitud, en concret, el Quixot no deu tenir un sòsia en el món que se li assembli més. Paraula. L’idioma del cartell seria el que apareixeria realment a Brians i encara que la classificació és inventada, la participació del Llopis-Capablanca fou sabotejada, la puntuació em plau especialment, a mig camí entre la imaginació i la realitat. Per cert, els dos primers del campionat sud-americà no eren catalans, òbviament, sinó dos argentins de cognoms Grau i Palau. No està malament per a uns perdedors com els catalans, oi? Jo diria més aviat que allà on anem deixem empremta, dec ser un supremacista, doncs. I ja, això és tot!

Ni volia estar 1 any sense jugar ni potser tampoc seria aquest el final esperat, em sap greu, he de dir, però, que en consideració a qui em féu confiança i un honor en comprar la primera edició, mantinc el previst o predit (ERC, Barça femení) i potser a ells els explicaria com vaig anar a parar a la presó, no perquè importi sinó perquè seria una narració tipus «1+2 jutges sense pietat». Ah!, i la petjada perdura, l’actual n.1 dels escacs argentins (VII-2021) es diu Pichot.