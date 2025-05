Tolerància a la frustració

19a) 12/5/2025-18/5/2025

Començaré pel final, després de l’incompliment flagrant de la meva promesa epistolar. Diguem que ara mateix estic en plena gestió de la meva frustració. Òbviament tinc els peus al terra i el cap al puesto i no em deixo arrossegar massa per la negativitat, però com diria aquell, és que és es colmo!

No estic gens satisfet de la meva mitja al campionat d’Espanya. 5è M55 amb 1h21’00’’. D’una banda, arrossego certa malastrugança amb els virus induïts pels alumnes. Fins a 3 cops m’han tombat a dies de disputar la marató de València i també just abans, tant d’Albacete el passat octubre com ara de Pollença. Fa ràbia però no pots fer-hi res. Augmentar l’ús de mascareta, segur, però ara al caloret del maig, no els he vist venir.

Tampoc he fet tots els entrenaments que hagués volgut fer. Les vides complicades que tots tenim se m’han emportat molta energia i temps que no he pogut invertir en entrenar més, que no millor.

D’altra banda, com a contrast positiu, he deixat enrere el problema de burn out que tant em va fer patir a Albacete i que em va doblegar a Alcobendas. En conseqüència crec que estic en el camí correcte però lluny d’on vull arribar. I crec que deixo de banda allò que volia pel juny, fer l’aire lliure de 5000 català i estatal. Estic cansat i frustrat i prefereixo seguir entrenant de cara a l’octubre, a l’europeu de Madeira on vull córrer el cross, el 10k i la mitja.

La cursa en sí no va tenir molta història. Els 26 graus em van fer posar en alerta i desdir-me’n de la estratègia pensada. Vaig anar amb compte i amb la idea d’incrementar el ritme progressivament però arribat al km 15 no donava més de sí i ja es va convertir en mera supervivència. I tampoc vaig acabar satisfet amb la meva logística del dia previ. Per tant, moltes coses a millorar ara que tindré una mica més de temps. Sense oblidar la perspectiva, doncs començava a entrenar el 4 de gener després de dos mesos aturat del tot.

I un objectiu pel 2026 amb l’estatal de mitja. Tot i que tindré 59 anys i serà el darrer any de la meva categoria crec que si em centro en un sol objectiu puc fer-ho bé i el que és més important, estar satisfet amb mi mateix. Però sobretot, vull anar com a equip CA Terres de l’Ebre i lluitar pel títol per equips. Serem 4 M55 capaços de córrer en menys de 81’ i crec que no hi ha cap equip amb aquest potencial.

17a) 28/4/2025-4/5/2025

Setmana de 82kms, 1 de força i 2 de Q (qualitat). Amb un dia de descans no forçat (sinó pel cansament). Sèries amb molt de vent (la constant primaveral) i no excessivament ràpides:

Q1: 18x500m, Rec1’.

Q2: 2x4k, rec1’.

La paraula que defineix aquesta setmana és l’ha d’haver-me arromangat. A pesar de tot, ho vaig fer. Em vaig arromangar i vaig fer la feina que volia fer. No van ser uns resultats brillants i fins i tot no vaig assolir els mínims previstos per la setmana, però ho vaig fer.

18a) 5/5/2025-11/5/2025

Aquesta havia de ser la 3a setmana del bloc, també incomplerta pel que fa a la previsió, i també per motius semblants als de la setmana anterior. 87 kms a pesar d’un dia off, dos de Q i una de força. Una bona gestió de l’esgotament assolint un 80% dels objectius fixats, vaig anotar al diari.

Q1: 8x1k, rec1’. A la cinta, a les sis del matí. Començant a 3’43’’ i acabant-les a 3’30’’.

Q2: 4x3k, rec1’. El 1r km a 3’55’’, el 2n a 3’45’’ i el 3r sub 3’40’’. Aquest 3r no vaig ser capaç d’assolir-lo en cap de les 4 sèries…

20a) 19/5/2025-25/5/2025

Setmana de recuperació i de repensar què vull fer aquest mes de juny abans d’entomar el nou camí cap a Madeira. Espòiler: crec que res més que entrenar. Això sí, ritmes més ràpids, volum de qualitat més baix, més recuperació.

I setmana de saunes, a veure si aconsegueixo expulsar al bitxo que, catorze dies després, encara em va donant pel sac.

Salutacions,