Setmanes 9, 10 i 11

9a) 3/3/2025 – 9/3/2025

Tenir entrenador, aquesta és la qüestió que em plantejo recurrentment els darrers 15 anys, sempre sense resposta. N’he tingut en aquest període, de força i fins i tot un parell d’anys Luís del Águila em va portar també els entrenaments atlètics, però sempre sol i a distància no m’agradava i vaig tornar a entrenar-me jo mateix. Llavors, la falta de perspectiva em fa dubtar de si podria entrenar millor però crec que la flexibilitat que em dona el fet de fer-m’ho jo és bona a la edat que tinc, on qualsevol circumstància et genera una davallada d’energia que afecta molt al rendiment i en conseqüència els canvis compensen els dubtes de fer-los. És a dir, m’agradaria tenir-ne un i a peu de pista a poder ser, però ara per ara aposto per mi perquè és més eficient i còmode. Quan tenia 19 anys, el darrer any de joventut on vaig donar-ho tot entrenant vaig tenir l’oportunitat d’entrenar amb Gregorio Rojo, el mític entrenador d’Abascal i Reyes Estevez, entre molts d’altres, perquè un tiet-avi meu havia estat el seu cap a la FECSA quan aquell era un atleta d’elit (anys 40 i 50) i li permetia compatibilitzar la feina amb l’entrenament a lo que el Sr Rojo, no cal dir-ho, li estava agraït eternament. Però jo era molt tímid i no m’hi vaig atrevir a demanar-li. I això que el veia dos cops per setmana, a les pistes universitàries, rellotge en mà cronometrant a Abascal (bronze en 1500 a LA’84 pels més joves).

Primera setmana de qualitat outdoor amb els ritmes esperats. Vaig fer 10 x 4’, recuperant 1’ al trot i van sortir entre 3’45’’ i 3’59’’.

Tanco setmana amb 77 kms, 2 sessions de força, una de plios i una sauna.

10a) 10/3/2025-16/3/2025

Setmana on ha saltat la sorpresa. Molta pluja, i que no falti, que m’ha perjudicat un pèl el volum. Res greu. La vida social amb gent que m’estimo molt i que no veia amb calma des de la pandèmia també em va afectar a la 2a sessió de qualitat, que vaig canviar per 9k de rodatge i benvingut així sigui. Però dijous sí que vaig poder fer-la i em va sorprendre i molt els ritmes assolits. Vaig fer 15x600m, rec 1’ doncs per preparar Pollença he decidit fer molt volum de qualitat amb poca recuperació, amb un mínim de 9/10 kms per sessió. Sense cap pressió, sols amb la idea de seguir sumant i en un dia rúfol i antiatlètic, amb no massa bones sensacions de cames, quan vaig vessar les dades del Coros em vaig quedar bocabadat: ritmes entre 3’23’’ i 3’40´´! !!

Sempre es parla del Japó com a potència atlètica en la marató. Tenir centenars d’atletes corrent la mitja per sota de l’hora tres (la raó es troba en la tradició Ekiden) acaba generant una massa crítica de maratonians entre 2h5 i 2h8’. I els americans no acabaven d’entendre com no se’n sortien igual tenint el potencial salvatge de la NCAA…fins diumenge passat a la marató de LA. De sobte, un jove de 24 anys totalment fora del radar guanya esmicolant als keniates i fent la 7a marca de sempre dels americans. La seva història val molt la pena. I no, no és el petit Nicolàs que ha crescut i fa sèries per sota de 3.

Tanco setmana 75kms, 2 de força.

11a) 17/3/2025-23/3/2025

Beneïdes pluges que ens han condicionat de nou la setmana. Cada cop m’agrada més entrenar a primeres hores del matí, si pot ser abans d’anar a treballar o immediatament en sortir al migdia i per la tarda ja fa uns anys que difícilment surto a córrer. Això ha fet que acabés fent una setmana estranya de 5 sessions de córrer, dos de força i una de Q avui diumenge, per sumar 72kms i acabant-la satisfet. He fet a la cinta del gimnàs 4 blocs de 10’ recuperant 1’. La idea era fer-ho pel FAR (far d’alt rendiment) però la llevantada quan volia sortir m’ha fet canviar d’escenari. Els ritmes pensats per sota de 3’40’’, tot i no estar-ne segur de si en seria capaç els he rebaixat perquè la cinta em fa molt de respecte a altes velocitats: 3’50’’/3’49’’/3’46’’/3’43’’.

Parlant de la flexibilitat necessària pels màsters, he canviat d’objectiu inicial de mitja. Sacrifico Azkoitia per córrer la setmana següent la mitja de Montornès, campionat CAT. La sectorial màster de la catalana, lluint-se un cop més, ha programat pel dissabte 5/4 el CAT de 10000 en pista i al dia següent el de mitja. En condicions normals intentaria fer els dos però ara que estic agafant la forma no ho veig clar i mira que m’agrada un bon 10mil en pista. I per reblar el clau, el Niño de Elche toca a Reus la nit del 5 d’abril…lo dit, a la caixa de fusta s’ha d’arribar rebentat. Somos gallos!

Ferran