SETMANES 7ª i 8ª

7a) 17/2/2025 – 23/2/2025

Minor setback. Recordo llegir d’adolescent la revista RW nord-americana i trobar-me aquesta expressió. Volia dir que un atleta havia patit unes molèsties que l’havien fet aturar, o no entrenar amb qualitat però que es recuperaria ràpidament. Doncs aquesta ha estat la meva setmana amb un parell de minor setbacks.

Amb aquesta edat provecta que tinc, el que més noto és la gestió de l’energia…minvant. I quan travesso cert llindar d’esgotament entro en una dinàmica semblant a una ressaca infernal. Un mal de cap impenitent i símptomes semblants a la grip però que em duren 48h. Dos dies mal dormits em van deixar tou fins al punt de descansar el dimecres. I al dia següent vaig passar per una petita intervenció dental que tampoc va ajudar a complir el cicle previst d’entrenaments amb un altre dia de descans forçat. Tot i així 5 dies de rodatges per sumar 52kms, 2 sessions de força i, això sí, zero de qualitat. Però bé, el jo d’avui fins i tot creu que no m’han anat malament aquests dos dies d’oci atlètic.

I per acabar, atès que aquest dietari és més aviat una eina personal de constància en l’escriptura i creació de records, la mitja dotzena de lectors que tinc (i agraeixo) em perdonaran que parli d’una de les curses més fantàstiques que he viscut, ara que fa un any de la fita: el campionat d’ESP short track de 3000 que vaig guanyar al mític velòdrom d’Anoeta a Donòstia. I no per l’or, que també, sinó per aquelles sensacions que tens en una de cada cent, cada mil curses. A les poques voltes ja sabia amb una seguretat gairebé màgica que podia guanyar i com havia d’executar la cursa per aconseguir-ho. Recordar-ho m’ha generat un desig que em regalaré a mi mateix. Em mereixo una txapela amb la data i la fita ben bordades!

8a) 24/2/2025 – 2/3/2025

I la darrera setmana abans d’iniciar el bloc d’entrenaments per Pollença ha estat magnífica. Bon volum (81k), 2 sessions de qualitat (una en cinta i un fartlek outdoor) i dos sessions de força. Ja em sento preparat per una primera part on primarà el volum per sobre de la intensitat, amb 3 setmanes de treball constant i una de taper abans de l’Azkoitia-Azpeitia. L’objectiu és cercar aquella màgia que et porta de córrer uns pocs kms a 3’35’’ a poder fer tota la mitja (la del campionat d’Espanya al maig) a aquest ritme objectiu que em portaria a córrer en 75’30’’. Dia a dia, quilòmetre a quilòmetre.

Ferran