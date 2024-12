Setembre del 2022-Octubre del 2024 (II)

L’estiu atlètic del 2023 va ser, per tant, estrany i amb molt males sensacions. Incapaç de fer res més que rodatges durant el juliol i l’agost, vaig deixar la qualitat pel setembre, intentant afinar inútilment.

Un any després, al trobar-me de nou amb aquesta sensació de pesadesa, esgotament i falta d’espurna vaig fer cas a un bon consell i vaig reduir el volum a la meitat aconseguint adaptar-me a la calor (l’alçada dels pobres, en diuen) en un parell o tres de setmanes arribant fins i tot a gaudir de la mateixa i amb uns bons entrenaments de qualitat.

Arribem a finals de setembre del 2023 i cap a Pescara, on celebraven l’europeu màster a l’aire lliure i on disputaria els 10 i els 5 mil, ambdós en pista i el cross, el meu nou millor amor. El 1r dia tenia les 25 voltes a la pista però com no vaig confirmar amb un mínim de 24h d’antelació (fuck estrès) no podria córrer…però una concatenació d’errades que van cometre des de l’organització van fer que pogués escalfar i quan em vaig presentar tot mudat i preparat per la final a la cambra de requeriments, quinze minuts abans de la sortida, em van dir que, efectivament, no podia participar. Però es veu que vaig apenar als jutges i van començar un allau de trucades i algunes fotos de cos present que acabà amb un permís positiu i cap a la sortida, on m’esperaven tots els meus adversaris. Cansat del viatge i estressat per la incertesa vaig poder córrer prou dignament i acabar als voltants dels 35’30’’. Vaig saber patir i lluitar el bronze.

El cross (sempre 8k en la nostra categoria) era en un parc i sense desnivell, sent l’única dificultat la seva estretor i els trams d’asfalt que allunyaven els claus…però va arribar el dia i ens va rebre amb el diluvi universal, caent més de 100 litres en unes hores. A partir d’aquí, el caos. Havia quedat amb la germandat malaguenya per escalfar plegats i vàrem deixar en un cotxe l’equipació de competició amb els dorsals ja preparats. Vaig escapar-me un moment i en tornar no hi eren així que em vaig centrar en escalfar a prop del cotxe on tenia l’equipació pensant que haurien de tornar…vaig escalfar, vaig estar dins d’un cotxe amb d’altres participants quan la pluja era impossible i a falta de 10’ sense saber res dels meus companys vaig anar a la sortida pensant que no podria córrer. Però allà eren ells i amb la meva equipació així que em vaig canviar i com quedaven 5’ i queia tanta pluja em vaig tancar dins d’un bany portàtil. A falta de 3’ surto, vaig cap a la sortida, m’alarmo quan els veig a tots a punt per sortir i…pam! Quan era a uns 100 metres van disparar el tret de sortida! Vaig sortir el darrer amb 15/20’’ de retard! Però vaig gaudir molt i vaig començar a avançar atletes, a cada volta millor i finalment vaig quedar el 12è, sent plata per equips i sense cap caiguda, cosa que pocs van poder dir aquell dia.

Em quedava el 5000. Recordo passar pel 2000 en 6’40’’ i pensar que no havia fet ni un mil a 3’20’’, però no vaig morir ans al contrari. Em vaig anar trobant molt bé i finalment vaig fer 6è amb 17’5’’. L’únic però que em posaria és que en algun moment vaig veure que si patia (per sobre de la mitjana, es sobreentén) podria fer 4rt, el pitjor lloc del mon així que vaig renunciar a intentar-ho i encara em dol.

Però venint de l’estiu xafogós, lent i pesat em vaig quedar molt satisfet amb el meu rendiment. La consistència pagava interessos, aquesta va ser la gran revelació que confirmaria gairebé un any després al mundial de Goteborg. Ja sols quedava acabar l’any fent quilòmetres de cara a VLC. No va ser el procés de construcció desitjat per una marató però veia factible baixar de 2h40’…la qual cosa no sabré mai perquè 48h abans vaig palmar amb un virus intestinal.

A la marató de VLC sols he pogut estar-hi d’espectador. Al 2019, malalt de grip una setmana abans. Al 2022, lesionat a l’agost i setembre ho deixo córrer, al 2023 un virus intestinal i aquest 2024 la sensació de burnout m’ha fet desistir-hi tot i abans d’iniciar la preparació. Em sap greu perquè és sens dubte de les tres millors del món, pel circuit, pel nivell, pel calendari, per l’afició als carrers…però quan les coses no et venen de cara no cal cap-ficar-se.

La preparació per VLC del 2023 em va servir, però, per fer una aproximació clàssica a la temporada 2024. Un hivern amb volum elevat -em va faltar el cross per ser perfecta- prometia una temporada de pista curta i aire lliure estratosfèriques, però no va ser del tot així. Els entrenaments seguien sent poc extraordinaris. I aquí hi veig un dels meus errors fonamentals (d’apreciació) doncs tot i que el 95% dels entrenaments no havien estat extraordinaris d’acord amb les meves expectatives, els resultats van seguir arribant. En conseqüència, eren millors del valor que jo els hi donava.

Al 2024 les circumstàncies personals havien canviat a millor, disposava de més llibertat de moviments doncs havia deixat les classes a distància i un càrrec a l’institut, moltes hores que a més afegien ansietat i estrès però la inèrcia que portava no vaig saber canviar-la i vaig seguir en la línia de molta consistència, mala qualitat i poc treball de força (havia fet un canvi pel 2024 que no va acabar de funcionar). Va arribar la pista coberta i del de Catalunya em vaig endur dues plates en 1500 i 3000 però amb molt poca gràcia. I just dies abans del d’ESP al mític velòdrom d’Anoeta em surt un entrenament espectacular i imprevist: 3x1k en 3’8’’/3’10’’/3’9’’. Aquest va ser un dels moments rellevants i reveladors del 2024: l’impacte de la confiança en el rendiment atlètic. Perquè amb aquest sol entrenament em vaig plantar a la sortida amb una ambició i seguretat fora de mida. Recordo que minuts abans pensava que si la cursa sortia ràpida tenia grans opcions per guanyar l’or, i quan a les 3v anava 3r a uns 50m dels líders vaig saber que l’or seria gairebé de forma segura, meu. I aquesta sensació es té molt poques vegades en la vida d’un atleta i és màgica i meravellosa. Vaig agafar als companys que anaven un pèl ràpids davant meu i a falta de 4 voltes veient que ens alentíem i ens agafaven pel darrere vaig canviar i me’n vaig anar. El revolt a falta d’uns 180m, mirant de reüll al meu amic i mentor -qui estava competint al pentatló- i tots dos gaudint del que anava a ser en un instant, és impagable.

Torun 2024, ara europeu de pista curta, va ser molt semblant al mundial de l’any anterior. Mateix hotel, magnífic menjar, magnífica companyia, bones converses i cerveses i algunes curses millors que d’altres. Al 3000 vaig quedar 9è amb 9’46’’, però varem sortir molt ràpids i vaig córrer tot lo crispat que et deixa el lactat disparat des de les primeres voltes. Al cross vaig fer cas al consell rebut -surt ràpid que és clau en aquestes proves- i vaig patir les conseqüències, morint-me una miqueta per renéixer i acabar molt fort en 5a posició. I per acabar unes semi-finals de 1500 que em van deixar molt bon sabor i a 3’’ de passar a la final.

Després de la pista coberta em vaig centrar en entrenar per fer un bon 5000 al d’ESP a l’aire lliure i una bona marca en 1500, però res es va complir tal com havia desitjat. Vaig fer molts bon entrenaments, ara sí amb claus i a la pista i preveient molt bones curses però vaig arrossegar problemes físics que no em van deixar rendir bé en cap. L’únic destacable d’aquest període va ser el viatge que vaig fer per córrer el 6 de maig a Oxford, The Mile of miles, a la mateixa pista on Sir Roger Bannister va trencar la barrera dels 4 minuts just setanta anys abans. Vaig gaudir molt de l’experiència i vaig aprendre del valor que se li dona a la tradició atlètica al Regne Unit, a més d’unes dosi de parc botànic, Fish & Chips i bones pintes torrades. L’aire lliure va ser un desastre total inclosa la retirada a l’estatal de 5000 on la calor i les molèsties en van fotre un KO tècnic.

Tenia 6 setmanes per recuperar-me física i anímicament de cara al mundial de Goteborg, a Suècia. No me n’adonava però començava a tenir símptomes de burn-out atlètic. Vaig voler fer vida de PRO i vaig acabar fent vida de bro. El volum i la calor em van esgotar i aquí va ser quan va entrar en funcionament el consell de rebaixar volum a la meitat i cuidar molt la hidratació durant els entrenaments. També portava mesos i mesos entrenant sol i sabia que si volia millorar havia de tornar a entrenar amb la germandat kalenji a l’idíl·lic hipòdrom de Vila-seca, al que tots els atletes hi haurien de peregrinar, com a mínim, un cop a la seva vida. I a base de rebentar un dia de qualitat i un altre també vaig anar millorant i enfocant el mundial amb l’actitud que calia per a un esdeveniment d’aquesta envergadura. L’organització sols havia de posar la fresca, jo me n’encarregava de la resta. Faria el 10k i el cross. I vaig rendir prou bé. Aquí ho explico: https://blocs.mesvilaweb.cat/ferranillo/2024-fast-forward-to-goteborg/

Tornant del mundial la idea era fer el d’ESP de milla (set), mitja (oct) i 10000 (oct) en pista i la marató de València (des) però la realitat va ser alegrement tossuda i em va posar al meu lloc. Vaig arribar a Albacete, on feien el d’ESP de mitja, molt cansat i estressat. Tant, que si no arribo a anar acompanyat al dia següent me n’hagués tornat a casa sense córrer. Per a mi, l’èxit va ser que vaig ser capaç de refer-me anímicament, descansar i dormir bé i a la mitja, tirant d’ofici i cap i amb la mica de sort que sempre cal vaig fer un bronze que em va saber a glòria. Però a la capital manxega vaig deixar tot el que quedava dintre meu d’ànims i gairebé d’ànima perquè dues setmanes després al de 10000 ja havia perdut qualsevol bri de força i capacitat de patiment i allà vaig veure clar que era el moment d’aturar-me i donar per acabat aquest 2n gran bloc post-pandèmia.

Com a resum, el 1r bloc va anar des del maig del 2020 al juliol del 2022 i el 2n de l’octubre del 2022 fins el novembre del 2024. Començant-los tots dos des de zero.

Del primer bloc destacaria que tenia molt clar que entrenant i entrenant arribaria a un punt de forma boníssim que coincidiria amb el mundial de Tampere. I així va ser, en període post-pandèmia, amb poques competicions i sense públic, gimnasos que obrien i tancaven i molts d’entrenaments salvatges, majoritàriament acompanyat que substituïen la absència de competició.

El 2n bloc, en canvi, ha estat el de la consistència, la qualitat per sota de les sensacions esperades i el rendiment en alta competició, sinó per sobre de les possibilitats si per sobre de les expectatives amb que anava. I molta solitud. Elegida per les circumstàncies però no em fa bé. Sobretot pel rendiment però també per l’esperit. Massa obsessió pels resultats perdent un pèl de vista el procés.

Així que ara al gener de 2025, quan comenci a entrenar després de recuperar-me dels tràngols mèdics que estic passant, no relacionats amb l’atletisme, tinc clar que necessito estructurar molt més els entrenaments, tant de volum i qualitat com de força i pliomètrics i xalar més encara amb el dia a dia, buscant nous escenaris per córrer i acompanyar-me de la germandat kalenji de Tarragona i Tortosa. Me’n moro de ganes per començar aquest 3r bloc!