L’estiu. Ai, l’estiu.

L’estiu, el juliol de fet, el vaig començar cometent una errada de manual. En la meva dèria amb les newsletters i substack, feia temps que seguia un noi asturià que escrivia sobre el treball de força, El Anticulturista. I ho feia molt bé, ho fa, i es nota que en sap, que ha estudiat i té una ment oberta i visió ampla. I com tinc la sensació que no acabo de fer bé certes coses per manca de coneixements feia temps que volia que algú em portés la força. Així que el vaig contractar, em va enviar un pla i m’hi vaig posar…fins que me’n vaig adonar que en el meu cas necessito que qui em porta estigui amb mi, per corregir postures, assegurar-les…i no va funcionar a distància. A més la conseqüència van ser petites lesions que no em van deixar tranquil en 3 mesos. Primer als aquil·les i després es desplaçà al peroneal, que els atletes aprenem anatomia a hòsties.
A l’esgotament anterior li vaig afegir, doncs, unes lesions i tot sota un infern de calor i humitat. El carro seguia caient per un pedregar infinit que em portà a estrenar nous pensaments sobre el meu futur atlètic, visualitzant la retirada perquè aquest patiment no tenia molt de sentit per mi, sincerament. Tenia una pastanaga, però, que em feia llevar-me cada dia i sortir a córrer: Madeira, on a l’octubre correria el cross i la mitja marató a l’europeu màster de pista a l’aire lliure.
Les primeres setmanes van confirmar el desastre. Feia les sèries entre 3’45’’ i 3’55’’, incapaç d’anar més ràpid. Molts dies em llevava a primera hora ja mort, abans de fer res. I sempre amb aquelles molèsties que no invaliden per córrer però desmoralitzen absolutament. Tocava canviar d’òptica, oblidar-se’n de ritmes a les sèries i confiar-ho tot al volum i paradoxalment, quan al setembre tornés a la feina, podria descansar i assimilar millor la càrrega. Vaig canviar distància per temps a la qualitat i tot i que volia arribar als 120kms per setmana els números es van quedar en 459kms al juliol i 428 a l’agost, pèl per sobre dels 100kms per setmana de mitjana.
El més interessant va ser el procés de reflexió a què tots aquests successos em van portar. Per primer cop vaig pensar que de seguir així, amb molèsties i infinitament lent (en la meva, pròpia i única unitat de mesura) no valia molt la pena seguir entrenant com fins ara. I d’aquí vaig saltar a pensar què faria en un futur, sense competir. A punt dels 59 i amb les circumstàncies personals que m’han tocat tampoc ho vaig viure com un drama -a més, ja vaig estar 6 anys sense córrer per dues lesions molt greus consecutives- sinó com una reflexió sobre un canvi que imagino que en algun moment hauré de fer, en ple camí cap al final del meu cicle vital. Però no per ara. Aquesta darrera frase l’escric ara, fa 4 mesos no n’estava tan segur.