CRÒNICA ATLÈTICA DE LA SEGONA MEITAT DEL 2025

Havent incomplert un dels propòsits per l’any que ara tanquem, com era el d’escriure al bloc amb perseverança, sí que vull fer un resum d’un de l’any atlètic doncs com passa a la vida en general, l’aprenentatge salvatge, avançat, sol sorgir del dolor físic i mental. I d’aquests, n’he patit una mica aquests mesos.
Vaig tornar de l’estatal de mitja havent decidit que no tornaria a competir fins la tardor i amb un esbós del que volia fer els mesos endavant. Per començar, fins acabar juny, baixaria volum, faria qualitat migfondista (és un dir) i intentaria tornar a trobar l’alegria del córrer.
Em faltava perspectiva per entendre millor què m’estava passant.
Finals de maig i juny.
Per començar diria que el període de febrer a maig em vaig quedar, per dir una xifra, al 80% de l’entrenament que hagués hagut de fer per córrer en condicions a Mallorca. M’havia aplicat ja, a partir del març, en una novetat a la meva vida com és fer feina al camp, física, intentant recuperar una finca familiar on vaig passar molts anys de la meva vida. Jornades en caps de setmana i molts dies a les vacances de 3 a 4 hores diàries sota la calorada. D’una banda ha significat per mi aquesta nova dedicació tot un descobriment, gairebé místic, de connexió amb la terra i natura. Sona absolutament tòpic i ho és, però m’ha acabat de sacsejar la vida, a millor. De l’altra, si volia seguir entrenant, ho havia de fer abans de posar-me al camp, a primera hora del matí i això m’ha conduït a uns nivells d’esgotament als que mai havia arribat i que …han tingut conseqüències immediates en la caiguda del meu rendiment atlètic.
Pensava per aquestes setmanes que tot seria molt fàcil. Pocs quilòmetres i sèries que acabarien per sota dels 3’20’’ però a mesura que passaven les setmanes queia el meu rendiment i augmentava l’esgotament…i el que em quedava!