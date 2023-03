AQUESTS ESTRANYS DARRERS 3 ANYS (I)

Entre bloc i bloc, quins anys què hem passat!

Al gener de 2020 estava molt fort després d’haver preparat la marató de VLC i no haver-la pogut córrer per un contagi familiar de grip…quan ens pensàvem que les mascaretes era una cosa que utilitzaven els japonesos, un poble tan educat i respectuós com un pèl frikie.

Vaig seguir entrenant i a finals de gener guanyava l’or en 10k ruta al campionat CAT màster M50 amb 33’50’’ a Vilafranca, al febrer corria la darrera edició de la marató de Tarragona regalant la victòria per una por escènica terrible a temperatures per sobre dels 20 graus i a Antequera feia 5è als 3000. Tota una barreja de distàncies però m’agrada tan córrer de tot que no sóc capaç de centrar-me. I llavors ens van confinar.

I una cosa va quedar clara, 52 dies de descans, per molta gimnàstica que facis, et deixen tan fet pols muscularment que a principis de maig, quan vam poder rodar de nou havia de començar de zero. Faltaria a la veritat si obviés un detall: l’aturada em va servir per curar-me d’una facitis plantar que començava a portar-me pel carrer de l’amargura.

Tornar a entrenar després d’una aturada en edats màster vol paciència, calma i consistència. Saber que cal picar pedra cada dia, amb petites progressions i que un dia, tot i ser lluny d’allà on havíem estat, tornarem a passar-nos-ho bé. Per mi aquesta és la clau, cal arribar al dia en que xalaràs i a partir d’aquí, temps i cap.

Amb mil dolors petits passarem el maig i el juny, arribaren les primeres sèries i a l’estiu els controlats amb companys a la via verda eren moments que valien més que els diamants. I sense adonar-nos-en la grupeta tarragonina, altrament coneguda com kalenjis, convertíem la tirada dels diumenges en les curses de ruta que havien desaparegut. Diumenge rere diumenge volàvem entre la 340 i el far. Sols faltaven els dorsals i uns arcs de sortida perquè la resta era com a les curses. Fins i tot dèiem al començar que avui no correríem en excés i al 3r quilòmetre s’havia declarat la guerra.

És ara quan ho escric que me n’adono que vàrem ser capaços de construir una vida atlètica paral·lela a la que havíem viscut fins la pandèmia, però el neguit no ens deixava gaudir-ho al 100%. Fins que al desembre del 2020, podíem tornar a competir.

Salutacions,

Ferran