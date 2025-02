(4ª) 20/1/2025 – 26/1/2025 i (5ª) 27/1/2025 – 2/2/2025

En aquest cas, el resum és de 2 setmanes doncs no he donat més de sí pel que fa a la creació de contingut.

La setmana 4a ha seguit en la línia de les anteriors, però millor. A mesura que el cos s’acostuma a la dosi diària d’activitat aquest l’assimila millor, les molèsties es redueixen i l’esperit s’alça amanit de ganes de tornar a patir en una competició. He sumat 4 rodatges (32kms) més 2 a la cinta, 2 sessions de força/activació/pliomètrics i una sauna.

En la meva planificació mental prèvia, la idea era de 4 a 6 setmanes per córrer sense dolor i poder començar la qualitat. Cal recordar que els dies sedentaris (54!) m’havien deixat amb unes greus molèsties al gluti esquerre que em van fer creure que tenia una lesió greu (i no sóc el clàssic paranoic!). Però no, s’ha anat esvaint i ara mateix gaudeixo del córrer sense molèsties.

I com aquestes 4 setmanes han anat tan bé, aquesta setmana començaré ja a fer qualitat per la nòrdica via dels fartleks. Temps per anar trencant el gel amb la qualitat i si tot segueix tan bé, març i abril seran de doble llindar. Prometo que amb presa de lactat.

En la 5a setmana he assolit un dels milestones que m’havia marcat en el camí de tornada a l’activitat física. De fet, el més important. Tornar a córrer una hora sense molèsties. Aquest generador de salut física i emocional, com és el simple fet de córrer una hora a bon ritme el vaig assolir dissabte, tot just a les 5 setmanes d’haver començat a entrenar de nou. Molt abans del que em pensava. Quan portava 40 dies aturat i sabia que encara em quedaven 15 dies més per poder començar a entrenar vaig tenir alguns moments de dubte, pensant que seria molt complicat tornar a entrenar i a la vegada, quan el meu cervell volia engrisar-me la vida amb aquests pensaments, sabia que l’únic que havia de fer era aparèixer per entrenar cada dia i vigilar les càrregues, sobretot al principi. I dia rere dia aquí som, a punt per la qualitat i amb unes sensacions magnífiques.

Enllestida la 5ª amb 3 sessions de córrer (29,8 kms), 3 sessions de cinta (81’), 3 sessions de força i 1 de pliomètrics.

No m’agrada en excés el gènere de terror al cinema però enguany, dues de les millors pel·lícules que he vist hi pertanyen: La mesita del comedor i La sustancia. A Filmin, una molt bona plataforma.

I ja tenim aquí la short track!!!

Ferran