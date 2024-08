2024. Fast forward to Göteborg

Fast forward de 2 anys i mig. Crònica del mundial màster a l’aire lliure celebrat a Göteborg, Suècia l’agost del 2024.

Constància i simplificació. Aquestes eren les dues paraules clau que abraçaven aquesta experiència i aquest període estrany (per mi) que ha conclòs al mundial màster a l’aire lliure.

La constància porta al volum i el volum a la intensitat. Aquesta frase de Nic Bideau, el gurú de l’atletisme australià aquest segle XXI, em va deixar marcat quan vaig escoltar-li en una xerrada. No hi ha cap peça més clau com el simple fet d’acumular setmanes, mesos i anys d’entrenament. Per aquest cantó vaig sobrat. Des de que sóc més conscient de la nostra evanescència, intento córrer cada dia per celebrar l’instant, la vida.

La simplificació m’era fàcil d’entendre però difícil d’aplicar. Té a veure amb fruir del procés, entendre la recompensa del mateix i no (tant) del resultat, tot apartant la pressió que suposa un campionat d’alt nivell. D’alguna manera havia de trobar en algun moment el meu camí atlètic i personal cap a la simplicitat.

L’any atlètic ha estat estrany degut a determinades circumstàncies personals. No he deixat d’entrenar, molt i bé però la temporada, típica, amb una tardor maratoniana, un hivern de pista curta i una primavera i estiu mig fondista havia generat resultats atípics, molt per sota del rendiment esperat d’acord amb els entrenaments fets.

Per tercer cop no podia córrer a València després d’haver-la preparat a consciència. Una malaltia comuna m’apartava a dos dies de la marató. Tot i portar corrent 47 dels 57 anys que tinc, sols sé que sé molt poc i que em segueixen sorprenent moltes coses. Pot ser més que mai perquè estic més atent. I així va ser quan mesos i mesos entrenant amb massa dies més aviat minsos van ser esborrats sobtadament a mitjans de febrer amb unes sessions de qualitat increïbles que van propulsar la meva confiança a l’estratosfera per acabar guanyant el campionat d’Espanya de 3000 a la pista talismà d’Anoeta a principis de març.

A partir d’aquí no vaig deixar d’acumular grans sessions d’entrenament, tot seguint amb resultats prou decebedors. Un parell de mesos de doble llindar (que a tots ens agrada jugar a ser bons i una mica Jakob) van donar lloc a un juny de pista i claus per afinar (ara jugant a ser Kerr) amb molt bones sessions. Problemes físics gàstrics i una difícil adaptació a la calor em van deixar un pèl frustrat, un cop més aquest 2024. Però a l’atletisme dos més dos solen ser quatre. Sabia que estava en forma i imaginava que en algun moment sortiria tota la feina feta. Amb algunes adaptacions als entrenaments per fer front al calor faller agafava l’avió cap al mundial màster a l’aire lliure on faria el 10k i el cross country dos dies després.

Constància, que no cal explicar. Comunitat amb els atletes màsters, des dels del meu club, Atletisme Terres de l’Ebre (no em direu que no n’és de bonic el nom), als d’arreu del món amb qui anem fent coneixences tot passant pels malaguenys que em van adoptar a Pescara i amb qui hem format una sòlida família atlètica, que es va ampliant. I agraïment, doncs tinc molta sort de poder viure aquestes jornades excepcionals, de veritat. Amb tot aquest bagatge vaig enfilar cap al nord.

Arribar amb dos dies de marge em va permetre fer les coses molt bé. Conèixer els circuits, menjar i descansar òptimament i anar centrant-me en la primera prova amb tranquil·litat. I per molt bon dia de pícnic al parc que fes a Göteborg, correríem amb una temperatura per sota dels 20/25 graus i això sí que m’animava!

Diumenge a les 13h sortíem al 10k tots els atletes de totes les categories del mundial màster. Em vaig col·locar en 3a fila, prou davant però no on ja no em correspon i tenia dos objectius en ment: no caure en una sortida massiva, estreta i prou salvatge i no fer un 1r quilòmetre excessivament ràpid que limités el meu rendiment. Havia recorregut el circuit i sabia perfectament què em trobaria: un trencacames amb dues pujades per volta amb molt desnivell i baixades molt més suaus i llargues. Passats mil cinc-cents metres ja estava més o menys situat i amb el ritme adequat i me’n vaig adonar que anava ben a prop d’atletes que normalment queden bastant més al davant, bona prova que confirmava el meu estat de forma. A més, el més important era com estava corrent. Controlava el ritme, els desnivells i era capaç de canviar per apropar-me a un grup d’atletes que sabia que em portarien més ràpid. Aquestes eren les sensacions buscades durant tot l’any i no trobades fins ara. A mesura que passaven els quilòmetres em veia més fort, avançava atletes de la meva categoria (tots els dorsals començaven per la categoria a la qual l’atleta pertany, 551218 en el meu cas). Així que al km9 ens varem reunir 4 atletes de la categoria i sense saber exactament quina posició ocupàvem no volíem perdre allò que tant ens havia costat. Una errada en la situació de la meta va definir la posició final amb un 9è lloc amb 35’56´´, que en aquest circuit i amb qui havia arribat em va deixar molt satisfet. T’afinarà pel cross del dimarts em van dir sàviament aquella tarda.

I dimarts a les 14h50, juntament amb els M50, sortíem per gaudir dels 8kms en un circuit de 4 voltes. La nit abans vaig escriure al dorsal (no ho havia fet mai abans) quant anava a xalar amb el cross i que calia fer 3 passes: respirar profundament, concentrar-me i córrer. A les curses de camp a travès cal sortir ràpid així que quan van donar el tret de sortida ho vaig fer, trobant-me prou davant de seguida sense massa atabalaments. I a partir d’aquí vaig anar construint una de les millors curses que he fet en temps. Una primera volta on tothom corre molt i a la que cal sobreviure, una 2ª on vaig anar a buscar ser un dels 3 primers espanyols per si de cas pujàvem al podi per equips. Una 3ª on em vaig situar 2n dels nostres i sense saber-ho exactament sí que veia que anava prou al davant, individualment i per equips i una darrera volta on em vaig dir a mi mateix que valia la pena to dip in the pain cave, com diu la gran Courtney Dalwater i vaig donar-ho tot fins arribar sisè i confirmant l’or per equips que havíem guanyat.

Respirar profundament, centrar-me on sóc i córrer per xalar en un cross molt britànic i sentimental. Havia trobat la clau de la simplicitat.

Ferran

PD: en breu tornem al 2022!