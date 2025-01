13/1/2025 – 19/1/2025

Sorprenentment bé. Aquest seria el resum de la setmana. 3 dies corrent en cinta, 3 dies pel carrer i 3 sessions de força. Incrementant les distàncies i la càrrega amb molta suavitat i escoltant el cos al màxim i fugint del hype de la setmana passada, quan vaig córrer massa ràpid a la cinta amb la conseqüent queixa dels talons; aquesta setmana he moderat els ritmes a la cinta. Pel carrer s’autocensuren i tot just he començat a mourem per sota de 5’.

Els números no diuen res però les sensacions sí. No acabo d’entendre el perquè però veig que a diferència d’altres ocasions, aquest cop estic superant molt bé aquesta necessària fase de re-introducció a l’atletisme després d’una bona aturada. I no he fet com Conner Mantz, qui la setmana abans de batre el rècord USA de mitja, 59’17’’, sols va poder rodar dos dies per una sobrecàrrega però va excel·lir en l’art del cross-training (natació, bici, el·líptica) com si no hi hagués un demà. De fet, el cap-vespre de la cursa, el seu entrenador ho va explicar tot afegint que 1) l’havien de frenar per la intensitat que li posava i 2) que possiblement li aniria millor la mitja amb aquests dies indesitjats d’aturada que si hagués entrenat. Pam!

Alguns amics em defineixen com un frikie de l’atletisme i crec que tenen raó. I amb els anys encara més. Tant en la part pràctica i personal com en la lectura constant de tot allò relacionat. I una bona forma de fer-ho és mitjançant newsletters, així que us en deixo una per a cada dia de la setmana:

Dll, Alison Wade: Fast women, on explica els resultats de les principals atletes nord-americanes i mundials. L’enllaç per subscriure’s no em funciona bé així que feu cerca i prove-ho que val molt la pena.

Dm, Mario Fraioli: The morning shakeout, aquest atleta i entrenador, amb una visió molt sana del córrer i de la vida en general i sempre n’aprenc alguna cosa.

Dc, els nois de Citius Mag presenten: The lap count, han canviat de redactor i té dies millors i d’altres no tan bons, però sempre la llegeixo per si de cas.

Dj, és l’hora d’Amby Burfoot: Run long, run healthy. Antic editor de RW i guanyador de la marató de Boston al 1968, a 22 anys. Llegeix articles científics relacionats amb l’atletisme i te’ls enllaça amb un bon resum.

Dv, la millor web d’atletisme, Let’s run, envia la prèvia del cap de setmana i un resum d’allò parlat al llarg de la mateixa.

Totes aquestes llistes de correu tenen l’opció de pagament, algunes amb més contingut i d’altres amb el mateix. Sols pago 2’42€/mes a l’Alison Wade doncs trobo que fa una feina ingent i s’ho mereix. L’altra a qui pago és Maria Nicolau, la millor cuinera i comunicadora sota el cel, però això ja és una altra història.

Ferran

PD: si en sabeu d’alguna interessant…tenim Comentaris!