L’elaboració d’embotits arreu del territori nacional és ben coneguda. Tant la varietat com la qualitat dels productes, independentment de la zona de procedència, constitueixen un bé cultural gastronòmic que, com és natural, s’ha de mimar i potenciar; així doncs, cal tenir cura estratègica del sector. És per això que les mesures proteccionistes i les accions orientades a la salvaguarda dels xoriços nacionals en especial, són d’una lògica aclaparadora.

Sempre s’ha dit que en períodes de crisi cal aprofitar les oportunitats que es presenten, i és un fet que la pandèmia que estem patint des de fa mesos ens està abocant a una situació complexa, difícil de superar i de conseqüències imprevisibles. Així doncs, disposar dels recursos suficients serà imprescindible, de la mateixa manera que activar la imaginació, la creativitat i l’emprenedoria, serà d’extrema utilitat.

Atès que Espanya és un país de “xoriços” més que diversos i per tal d’activar el sector càrnic, fomentant el consum d’un embotit nacional tan característic, se m’acut proposar la creació d’una nova marca: xoriços “El Campechano”. A efectes publicitaris, l’apel·latiu seleccionat identificaria perfectament, i sense confusió possible, la denominació d’origen controlada de l’embotit en qüestió, la qual cosa suposaria una voràgine consumista en els cercles de tendències monàrquiques.