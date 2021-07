Tornem-hi amb el català…

Pablo Casado: Vosotros no habláis catalán, habláis mallorquín, habláis menorquín, habláis ibicenco y habláis formenterés. Esta cultura vuestra no es un apéndice de nadie. No sois parte de no sé qué Països Catalans, sois las grandes Islas Baleares admiradas en todo el mundo. ¿A quién se le ocurre decir que las Baleares son parte de no sé qué Països Catalans?

Dubto que aquest personatge sigui analfabet, una altra cosa és el seu bagatge cultural; en qualsevol cas hi ha uns mínims per a qualsevol persona, molt més si afirma estar en possessió d’un màster. Més aviat em fa l’efecte que aquest individu no deixa de ser una mena de titella que, afectat per una malaltissa ambició, està en disposició permanent de regurgitar qualsevol bajanada que li pugui reportar rèdits electorals.

Per ser un tema recurrent i obsessiu, ara torna a tocar-li al català. En aquest sentit, tot sembla indicar que els guions que li escriuen estan al marge de qualsevol consideració acadèmica, la qual cosa és mofar-se d’ell i de l’auditori al qual s’adreça. Per un mínim de respecte a la ciutadania, si el que es pretén és crear un estat d’opinió, no és honest utilitzar argumentacions basades en la mentida. El senyor Pablo Casado faria bé en deixar de fer el ridícul, potser d’aquesta manera guanyaria una credibilitat que no ha tingut mai i dubto que arribi a tenir.

Per cert, l’anomenada lengua española és inexistent, el correcte seria parlar de lengua castellana i pel que fa als Països Catalans, són els que tenen com a pròpies la llengua i la cultura catalanes.