És un fet incontestable que l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa s’ha pronunciat de forma contundent i que pretendre tergiversar la realitat no fa altra cosa que incrementar un ridícul permanent que ve de lluny i que els mitjans de comunicació habituals procuren amagar amb el seu silenci servil.

Aquest desenllaç, que en un entorn de normalitat democràtica no hauria de considerar-se excepcional, m’ha fet pensar en una escena (Roques i tenebres) dels Pastorets.

Satanàs: Us he reunit amb pressa per tal de fer-vos saber que és certa nostra derrota i el triomf del Cel és cert.

Llucifer: Bé massa que m’ho temia.

Satanàs: Bé, tu sempre tot ho tems. Si haguessis complert les ordres amb traça, segurament que el que acaba d’ocórrer en el portal del Betlem no hauria passat. Remusclos!

Llucifer: Satanàs, tots hem complert! Però tenim tanta pega que res no ha servit de res.

Satanàs: Becs de pioc! I encara goses parlar?

Llucifer: Doncs, que haig de fer? Aguantar sens badar boca? No sé pas per qui m’has pres? […] Vergonya fa el confessar-ho, contra el Cel res no podem […] Massa que en veiem les proves.

Satanàs: Proves que no valen res.

Particularment i en clau humorística, penso en el sentit metafòric del text. En qualsevol cas, cadascú en pot fer la interpretació que més li agradi… Això sí, la “clatellada” resultant és innegable, d’aquí la vigència de l’obra d’en Folch i Torres perquè, al cap i a la fi, el Bé sempre derrota el Mal. En això consisteix la justícia, oi?