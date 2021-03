President Quim Torra: una persona honesta

En un ecosistema cada vegada més submergit en la femta i a falta de decència en bona part dels anomenats polítics professionals, s’hauria de prendre bona nota de la lliçó d’honestedat que va donar el president Quim Torra en el decurs de l’entrevista que se li va fer a FAQS el passat dissabte dia 13 de març.

I és que la llibertat que comporta el fet de no estar hipotecat per la política, com a medi de subsistència, permet poder expressar-se amb tota claredat sempre i quan hi hagi voluntat de fer-ho i, alhora, assumir-ne les conseqüències.

Es podrà dissentir dels seus plantejaments, de la gestió desplegada, de tot el que es vulgui… i més, mentre va ser president de la Generalitat, tanmateix i malgrat tot, la fidelitat a les seves conviccions, la valentia i l’honestedat són inqüestionables perquè, bàsicament, Quim Torra és un home digne.

En els temps que corren, quan el cinisme, la hipocresia, la mentida i la vilesa cavalquen qual els quatre genets de l’Apocalipsi, hauria de ser encomiable i posar en valor les persones del seu tarannà. No obstant, la realitat va per uns altres camins i les actituds i comportaments que predominen estan a anys llum d’allò que hauria de ser desitjable.

“Ai, Senyor! Ser honest, tal com està el món, és ser un home escollit entre deu mil.” (William Shakespeare, 1564-1616).

President Quim Torra, molta sort i salut per a vostè i els seus. És de justícia!