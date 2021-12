La rectificació de Ciutadans

Pilat (als sacerdots): “A mi no em poden convèncer les vostres pobres raons […] I ara que heu comés el mal us domina ja la por de què esdevingui el prodigi!” (La Passió d’Olesa de Montserrat).

Seguint els dictats del gran guru Albert Rivera -sortosament desaparegut de l’ecosistema polític- ja fa més de quatre anys que el partit taronja no va tenir cap mena d’escrúpol per a orquestrar una campanya d’assetjament, difamació i desprestigi adreçada als docents de l’IES El Palau de Sant Andreu de la Barca. Premsa afí i sectors interessats van acabar de posar la cirereta a un relat construït a partir de suposicions i falsedats. Oblidar els esdeveniments que va suscitar fóra injust, pel mal causat aleshores i per les seqüeles que possiblement perduren.

I ara pretenen rectificar? Estic convençut que aquest canvi de guió no és conseqüència de cap mena de penediment i molt menys d’un atac sobtat d’honestedat. Parafrasejant Ponç Pilat, és probable que el temor a què esdevingui el prodigi sigui el detonant de la rectificació. En aquest afer entenc per prodigi la desintegració definitiva d’una formació política el mèrit de la qual rau en la seva toxicitat.

Per cert, es pot esperar una rectificació pel que fa a la immersió lingüística?