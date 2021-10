Dotze d’octubre de 1492: descobriment o conquesta?

En el llenguatge anomenat estàndard, s’acostuma a utilitzar paraules que tot i no correspondre al mateix concepte se’ls atorga un significat similar, en conseqüència es crea un cert confusionisme al voltant de qüestions que s’haurien d’interpretar de la forma més acurada possible, sobretot quan es tracta de temes d’una certa rellevància.

Un cas típic d’aquesta suplantació significativa és l’ús que es fa de les paraules equivalent i igual. Cal remarcar que l’equivalència suposa tenir el mateix valor que… Res a veure amb el fet de ser igual.

Un altre cas és el que identifica l’autodeterminació amb la independència. S’entén que l’autodeterminació és el dret de poder decidir, mentre que la independència n’és una de les possibles conseqüències. Dos conceptes certament relacionats, però diferents.

I què dir de descobriment i conquesta! És evident que una conquesta no és possible sense el component militar, sigui quin sigui i emprant qualsevol mitjà a l’abast. Passa el mateix amb els descobriments? Ben segur que no. Així doncs, pretendre identificar el fet de descobrir amb el de conquerir no deixa de ser una fal·làcia.

Arribats a quest punt i obviant les polèmiques que cada any suscita la mal anomenada Fiesta de la Hispanidad, al marge del descobriment en sí, tinc més que dubtes raonables sobre les implicacions de Colón, Colom o Colombo -com es vulgui- en els esdeveniments posteriors al 12 d’octubre de 1492. En qualsevol cas, em pregunto si se li poden atribuir responsabilitats pel que fa al genocidi i l’espoli a càrrec dels anomenats conquistadores, personatges de tota mena i condició que, en els segles posteriors, van ser afavorits i emparats pels monarques de la Casa d’Àustria i de l’Església catòlica de l’època per tal de sotmetre, aconseguir riqueses i imposar el seu evangeli.