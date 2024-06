Si oblidem el passat, es repetirà

La frase de George Santayana, en anglès “Those who cannot remember the past are condemned to repeat it”, ens recorda l’oblicagió de conèixer i entendre el passat per a aprendre i saber com evitar que es repeteixi, si volem que no es repeteixi, és clar: En altres ocasions pot servir per aprendre dels i no repetir els errors i tornar-hi millor.

L’extrema dreta aconsegueix cada cop millor posar tots els partits democràtics al mateix sac i postular-se com a únics salvadors. Torna a utilitzar alguns mecanismes que ja es van utilitzar fa 100 anys i els partits democràtics tornen a ser incapaços de fer-hi res.

És una ilusió que la democràcia és un estat i que va haver-hi una cesura neta o una desnazifiquació aconseguida. Espanya no va revisar mai el seu passat, però França encara menys. Tot i el seu colaboracionisme, Suissa vol pensar que ha estat neutral, i a Austria el proces de desnazificació es va ralentir tant que, quan començar la Guerra Freda, els Estatus Units ja no hi estaven tan interessats i preferien un país aliat ple de nazis que no un país socialista amic de la URSS.

És més, molts no saben que el primer ministre de l’Estat de Baviera d’aleshores, Franz Josef Strauß, de la CSU, partit baverès de la coalició CDU/CSU, va finançar la creació de l’Alianza Popular (AP) a Espanya a través de la Fundació Hanns Seidel del seu partit. Tot i que la Fundació Konrad Adenauer de la CDU (aleshores sota Helmut Kohl), va criticar l’AP com “una associació no digne de suport”, sobretot perquè alguns membres tenien seriosos dubtes sobre si realment eren demòcrates. I també se sap que la Fundació Hanns Seidel va rebre els seus diners d’antics nazis que van adquirir els seus diners explotant jueus i altres presoners polítics i forçant-los a treballar a les seves fàbriques com esclaus. Com altres nazis (llista d’acusats), Friedrick Flick després de la mort d’Hitler, va aprofitar els diners robats per seguir afavorint la causa general. Si investigueu, trobareu sobretot informació sobre el famós cas Flick que va molt més enllà ja que implicà gairebé tots els partits alemanys d’aleshores i fins i tot el PSOE de Felipe González se’n va aprofitar amb una donació per valor de 1.000.000 marcs alemanys a través de la Fundació Friedrich Ebert, propera al SPD.

Però tornem al context actual, l’auge de l’extrema dreta a tot Europa i, especialment preocupant, la situació a França i els paralelismes històrics.

Comparteixo algunes caricatures per a il·lustrar-ho.

