La pissarreta de l’Associació Catalana d’Esperanto

En la seva secció “La Pissarreta d’en Partal” del 31 de maig, dedicada als “partits més sorprenents que es presenten a les eleccions europees”, Vicent Partal fa unes afirmacions que no són certes i que des de l’Associació Catalana d’Esperanto voldríem precisar.

Entre diversos partits curiosos que presenta, parla del partit francès de l’esperanto. Efectivament, es tracta d’un partit minoritari força discutit dins el moviment esperantista mundial per dues grans raons: perquè l’esperantisme és un moviment mundial i no només europeu, i perquè políticament és transversal.

Ara bé, en Partal fa una afirmació falsa quan diu:

“Aquest és un partit que proposa eliminar totes les llengües oficials a la Unió Europea” […] “Ja seria mala sort ara que el català està a punt de ser-ho que guanyaren aquests i desaparegueren totes les llengües excepte l’esperanto”.

El programa del partit en qüestió proposa “utilitzar l’esperanto com a llengua comuna equitativa en complement de les llengües oficials de la Unió Europea.”

Per tant, volem dir:

El partit polític Europa Democràcia Esperanto (és així com es diu) ha generat un debat dins el moviment esperantista global, bàsicament perquè l’esperantisme és un moviment social transversal que lluita per a la diversitat i la sostenibilitat lingüística a escala global i no només europea.

No ens agrada el to foteta que sembla emprar en Partal envers l’esperantisme, i el convidem a llegir la nostra declaració d’objectius, valors i principis abans de menystenir un moviment social com el nostre.

Pensem que en Partal hauria d’haver precisat que el moviment esperantista està al marge d’aquest partit, el qual és fortament discutit.

De fet, hi ha dues informacions falses que ja s’han instal·lat com a prejudici contra el moviment esperantista:

Que l’esperanto és mort. Que l’esperantisme pretén eradicar totes les llengües del món.

La primera ens dol, perquè tot i haver patit greus persecucions al llarg del segle XX encara hi som.

Ara bé, la segona ens fa molt de mal, vist que es tracta d’un moviment social per als drets lingüístics i per a la diversitat.

Els nostres valors són:

Els drets lingüístics, entesos com a complement indissoluble dels drets humans.

La diversitat lingüística, entesa com a part essencial de la diversitat cultural.

El dret a la comunicació plena entre persones de llengües diferents, com a mitjà de superació dels prejudicis vers la cultura de la pau.

No es pot menystenir un moviment social mundial que lluita per un dret humà bàsic com són els drets lingüístics.

Sabem que estem a anys llum d’aconseguir un món que respecti la diversitat sense imperialismes lingüístics i llengües menyspreades, i amb una eina neutral que permeti la comunicació plena en igualtat de condicions. Estem igualment lluny d’un món sense patriarcat, sense guerres, amb repartiment de la riquesa, amb salut per a tothom… al cap i a la fi, els moviments socials lluitem en fronts complementaris i amb objectius comuns. Ens sembla terriblement injust que se’ns presenti com a cosa estranya de la qual en Partal en fa befa.

L’Associació Catalana d’Esperanto és l’associació nacional dels esperantistes dels Països Catalans.

https://www.esperanto.cat/