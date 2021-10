Esmorzar de la Terra 100 (2021 10 02) marxa commemoració 4t aniversari 1 d’octubre

Persones d’Esmorzar de la Terra, Espai de debat, de diversos llocs de les Comarques Centrals del País Valencià i València, han estat en la marxa commemorativa del 4t aniversari de l’1 d’octubre, des de Vinaròs (comarca Baix Maestrat) fins Sant Carles de la Ràpita (comarca del Baix Ebre)

En la marxa han estat persones de diferents llocs dels Països Catalans, gent d’Òmnium Cultural com la seua presidenta Elisenda Paluzie, persones del grup Solidaritat i Llibertats del País Valencià, gent de Decidim (Dret a decidir del PV), … un llarg, etcètera. Sense oblidar a diverses persones d’Esmorzar de la Terra.

Un cop finalitzada la marxa s’ha fet el parlament corresponent per part de les persones representants de les entitats organitzadores d’aquesta marxa, així com l’alcalde de Sant Carles de la Ràpita, que està acusat per l’estat espanyol per fet d’1 d’octubre de 2017, lloc on les forces d’ocupació van repartir molt garrot, maltractar a veïnes i veïns de Sant Carles de la Ràpita. El lloc d’aquest acte ha sigut en la plaça 1 d’octubre.

Després en sopat Bar Restaurant Lo Xibec de l’avinguda Constitució, 1, 43540 – Sant Carles de la Ràpita.

S’ha parlat, entre altres temes:

Com havia transcorregut la marxa i el parlament final.

Fer algun esmorzar en la Torre de les Maçanes.

També que hi ha altres esmorzars programats.

L’anècdota de la nit ha sigut, que Núria estava comentant que coneixia a una persona de la Vila Joiosa i que feia uns quants anys, des que va acabar els estudis, no havia tornat a saber res d’aquesta persona vilera. En comentar que aquesta persona es deia Nico, un dels presentes ha realitzat una trucada telefònica i Núria ha pogut parla amb Nico. El món és un mocador.

Des de Sant Carles de la Ràpita, comarca del Baix d’Ebre, Països Catalans, 02 d’ octubre de 2021.

Esmorzar de la Terra

espaidedebat.esmorzardelaterra@gmail.com

@EsmorzarD