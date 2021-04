Esmorzar de la Terra 050 (2021 03 27) en l’Ermita a la Vila Joiosa

Al bar Ca Paloma de l’Ermita a la Vila Joiosa, seguint totes les normes sanitàries per la Covid-19, hem estat esmorzant, de diversos llocs de les Comarques Centrals del País Valencià, persones d’Esmorzar de la Terra, Espai de debat.

S’ha estat parlant i debatent sobre:

S’ha explicat a grans trets la història d’aquest barri i la vinculació del mateix amb l’agricultura. Com la seua fira, en temps passats, vinculada amb Sant Miquel.

També, s’ha debatut sobre la moció de censura del govern de Múrcia que segurament no tirarà avant per la possible compra de diputats per part del Partit Popular.

Un altre tema comentat ha sigut el retorn a les seues cases de persones del grup fent el camí amb motocicleta a través dels pobles, entre altres de: Orxeta, Finestrat, Callosa d’en Sarrià, Tàrbena, …. Ondara, Dénia.

La Vila Joiosa, Comarques Centrals País Valencià, 27 de març de 2021.

Esmorzar de la Terra

espaidedebat.esmorzardelaterra@gmail.com