ACTE 424 (2025-08-29) EN ONDARA, V ANY DE VICENT PARTAL AMB LA XARRADA “DEL MONTGÓ AL CANIGÓ: UNA NACIÓ EN MAPES”.

Comunicat Associació Cultural Ocell
EL PERIODISTA VICENT PARTAL ENS APORTA LA SEUA VISIÓ SOBRE LA IMPORTÀNCIA DE LA CARTOGRAFIA EN LA PERCEPCIÓ DE LA NACIÓ EN EL CICLE DIVULGATIU D’OCELL A ONDARA
Vora 80 persones assistiren aquest divendres passat a la darrera convocatòria, i ja en van cinc de seguides, de l’Associació Cultural Ocell i Esmorzar de la Terra en la darrera conferència i sopar que tingut lloc a l’Hotel Ramis d’Ondara.
Tal com ve sent un costum tradicional a l’estiu, dins de les activitats que al llarg de l’any programa l’Associació Cultural Ocell, en aquest mes d’agost s’ha vist, de nou, confirmada la presencia de Vicent Partal al nostre municipi oferint-nos una xarrada al nombrós públic que el valora i el segueix. A les 19.30 hores l’espai on s’havia de fer la conferència era un formiguer de gent d’Ondara, de molts pobles de la Marina Alta i comarques veïnes, (havia gent arribada de Gandia, Xeresa, València i la Vila Joiosa) vinguda per a escoltar el què ens havia d’exposar. Persones que van omplir de gom a gom l’espai on s’ha fet la xarrada.
Vicent Partal i Montesinos, nascut a Bétera el 1960, és un dels més prestigiosos periodistes valencians, així com fundador, amb Assumpció Maresma, del veterà portal VilaWeb, el primer i més important diari digital en llengua catalana; actualment n’és el seu director, de llarga trajectòria professional, ha treballat a El Temps, El Punt, Diari de Barcelona, Catalunya Ràdio, La Vanguardia i TVE, entre altres. És considerat un dels pioners del periodisme a Internet tant al País Valencià com al conjunt dels Països Catalans i carregat de premis (Valencià de l’any (2015), Premi Nacional de Periodisme (2004), Premi Nacional de Mitjans d’arrel digital (2009), Premi Ciutat de Barcelona (1999), entre d’altres.
L’exposició de divendres ha segut, en paraules seues, una mena de primera presentació en públic de tota una série de conclusions a què havia arribat després de més de dos anys de treball intens analitzant, estudiant i interpretant mapes i que ens la volia exposar sota el títol Del Montgó al Canigó: Una nació en mapes. La conclusió final és que ens han modificat al llarg de la història la percepció cartogràfica de la nostra nació. La nostra cartografia històrica sempre anava lligada al nord, a la mar mediterrània a l’est i a Algèria al sud, mai a l’oest. La via augusta romana ja resseguia tot el nostre territori de nord a sud, però no tenia ramals interiors, entre altres motius per la barrera geogràfica que representa l’elevació de la meseta.
Una conferència en la línia de Partal, que és un excel·lent comunicador, i que va resultar didàctica, aclaridora i que va facilitar i promoure un debat posterior amb el públic assistent que s’hagué d’interrompre pera passar al sopar i seguir comentant el tema les prop de cinquanta persones que s’han quedat a sopar. Una excel·lent vesprada-nit.
Com sempre, Partal s’acomiadà amb un: Fins l’any que ve a Ondara, ja dins del cinquantenari d’Ocell!
Ondara, 29 d’agost de 2025.
Esmorzar de la Terra, Espai de debat.
