ESMORZAR DE LA TERRA

ESPAI DE DEBAT (vss./)

9 d'agost de 2025
Sense categoria
0 comentaris

ACTE 423 (2025-08-09) A CARLET, III JORNADES DE CONVIVÈNCIA A CASA MARIA JOSEP.

(Resum per Vicent Serra Vss./)

Per tercer any consecutiu hem realitzat les III jornades de convivència a casa de Maria Josep M. en la zona del Camí del Cementeri prop del club de tenis. Es pot dir que és un lloc ideal per a passar unes hores, dies, setmanes, … gràcies per obrir-nos les portes de la teua casa.

Dia de molta calor que hem suportat de la millor manera possible sota l’ombra dels diferents arbres, especialment pins i com no podia ser d’una altra manera amb estones dins de la magnífica piscina.

La senyora Maria Josep ha sabut tindre la nevera preparada per a no passar set i Vicent S. ha preparat una paella i ensalada amb productes de proximitat. Gràcies a totes les persones que d’una manera o una altra han col·laborat en la preparació del menjar, organització de taules, cadires, etcètera.

Hi ha hagut persones de diferents llocs dels Països Catalans i des de la transversalitat es pot conviure millorant cada dia sense l’odi, baralles, que generen persones de pensament únic i sense respecte cap a les altres persones.

Després d’uns aperitius i ensalades, s’ha servit l’arròs de la paella, es pot dir que no ha sobrat res. Dona gust guisar quan les persones comensals són agraïdes per no deixar res en els plats.

La síndria, meló d’aigua, meló d’arger, ha sigut la fruita que s’ha servit, café, infusions, a més de dolços d’elaboració casolana.

Durant diversos moments del dia, s’ha parlat i debatut de temes d’actualitat: de cuina, d’esports, de política, del canvi climàtic que ha arribat més de pressa de l’esperat i, altres temes.

La poeta Josepa Montagut ens ha llegit la següent poesia, que ha sigut escrita per aquest dia:

LLUITEM

Lluitem

Estem a la vora del riu

d’aigües turbulentes,

de moviments ràpids

i sequera estiuenca.

No podem deixar pas

a tanta falsedat,

a tant d’atac a la nostra

LLENGUA

com riu d’aigües turbulentes.

Que seria de nosaltres,

sense el nostre terreny,

els nostres costums

els nostres pobles

i la nostra mar. L’olor

del gesmil i de la flor de l’atzar.

Que seria de nosaltres

sense el nostre parlar.

Lluitem contra els que ens

ataquen i volen fer malbé

segles d’existència i Països Catalans.

(Josepa Montagut Mariner 7-8-2025)

En la sobretaula, Andone García (tambor) i Ferran Navarro (Xeremita) han interpretat diverses peces musicals com per exemple “Cap a l’esmorzaret”. Gràcies Ferran, gràcies Andone.

S’ha pres uns gelats i continuar parlant i com no debatent.

A continuació s’ha dit o preguntat que es pensa fer amb motiu que enguany no se celebraran els premis octubre 2025?

Esta pregunta ha tingut diferents aclariments, a més de diversos punts de vista del que procediria fer. Fet que ha portat a un llarg i enriquidor debat, que no ha tingut cap desaprofitament i amb punts de vista de diferents angles, uns des de l’interés general i altres, sota el meu punt de vista, pot ser des d’un interés personal.

Unes persones han anat novament a pendre el bany en la piscina i altres han anat marxant ja que algunes d’elles tenien altres obligacions, compromisos, en definitiva, dient: l’any pròxim celebrarem les quartes jornades de convivència.

Abans de donar per acabades la III jornades de convivència a Carlet a casa de MJM, va haver-hi una proposta oberta que es pot expressar de la manera següent: Donar per iniciada una pro comissió per a realitzar els Premis Octubre o el nom que procedisca. Aquest grup de persones, entre altres, podrien ser: J. Sarrià, J. Talens, M. Sancho, MJ. Martínez, S. Llop, …    entre altres. La pròxima cita està prevista el divendres 22 d’agost a Ondara a la vesprada en l’acte següent, durant el sopar:

 

Divendres, 22 d’agost de 2025  a les 19.30 Hores  en Ondara

Del Montgó al Canigó: una nació en mapes

a càrrec de Vicent Partal

Després de la xarrada, cap les 21.00 hores, sopar

Lloc: Hotel Ramis carrer Mariano Benlliure, 6 03760 – Ondara

Aforament limitat                 Confirmar assistència:

  1. Ortuño 6399893972, J. Femenia680650937, V. Serra 605365105

Organitza:

Associació Cultural Ocell   i  Esmorzaar de la Terra. Espai de debate

Després sopar (elegir entre peix o carn)

Mandongiuilles de sèpia

Ensaladilla                                                 Preu: 30,00 euros

Espencat

Peix: Salmó a la plantxa

Carn: Vedella en salsa

Begudes incloses durant el sopar

Nota. les consumisions a la barra abans i després del sopar seran abonades al moment

 

Carlet, 09 d’agost de 2025.

Esmorzar de la Terra, Espai de debat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!