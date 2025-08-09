ACTE 423 (2025-08-09) A CARLET, III JORNADES DE CONVIVÈNCIA A CASA MARIA JOSEP.

(Resum per Vicent Serra Vss./)
Per tercer any consecutiu hem realitzat les III jornades de convivència a casa de Maria Josep M. en la zona del Camí del Cementeri prop del club de tenis. Es pot dir que és un lloc ideal per a passar unes hores, dies, setmanes, … gràcies per obrir-nos les portes de la teua casa.
Dia de molta calor que hem suportat de la millor manera possible sota l’ombra dels diferents arbres, especialment pins i com no podia ser d’una altra manera amb estones dins de la magnífica piscina.
La senyora Maria Josep ha sabut tindre la nevera preparada per a no passar set i Vicent S. ha preparat una paella i ensalada amb productes de proximitat. Gràcies a totes les persones que d’una manera o una altra han col·laborat en la preparació del menjar, organització de taules, cadires, etcètera.
Hi ha hagut persones de diferents llocs dels Països Catalans i des de la transversalitat es pot conviure millorant cada dia sense l’odi, baralles, que generen persones de pensament únic i sense respecte cap a les altres persones.
Després d’uns aperitius i ensalades, s’ha servit l’arròs de la paella, es pot dir que no ha sobrat res. Dona gust guisar quan les persones comensals són agraïdes per no deixar res en els plats.
La síndria, meló d’aigua, meló d’arger, ha sigut la fruita que s’ha servit, café, infusions, a més de dolços d’elaboració casolana.
Durant diversos moments del dia, s’ha parlat i debatut de temes d’actualitat: de cuina, d’esports, de política, del canvi climàtic que ha arribat més de pressa de l’esperat i, altres temes.
La poeta Josepa Montagut ens ha llegit la següent poesia, que ha sigut escrita per aquest dia:
LLUITEM
Lluitem
Estem a la vora del riu
d’aigües turbulentes,
de moviments ràpids
i sequera estiuenca.
No podem deixar pas
a tanta falsedat,
a tant d’atac a la nostra
LLENGUA
com riu d’aigües turbulentes.
Que seria de nosaltres,
sense el nostre terreny,
els nostres costums
els nostres pobles
i la nostra mar. L’olor
del gesmil i de la flor de l’atzar.
Que seria de nosaltres
sense el nostre parlar.
Lluitem contra els que ens
ataquen i volen fer malbé
segles d’existència i Països Catalans.
(Josepa Montagut Mariner 7-8-2025)
En la sobretaula, Andone García (tambor) i Ferran Navarro (Xeremita) han interpretat diverses peces musicals com per exemple “Cap a l’esmorzaret”. Gràcies Ferran, gràcies Andone.
S’ha pres uns gelats i continuar parlant i com no debatent.
A continuació s’ha dit o preguntat que es pensa fer amb motiu que enguany no se celebraran els premis octubre 2025?
Esta pregunta ha tingut diferents aclariments, a més de diversos punts de vista del que procediria fer. Fet que ha portat a un llarg i enriquidor debat, que no ha tingut cap desaprofitament i amb punts de vista de diferents angles, uns des de l’interés general i altres, sota el meu punt de vista, pot ser des d’un interés personal.
Unes persones han anat novament a pendre el bany en la piscina i altres han anat marxant ja que algunes d’elles tenien altres obligacions, compromisos, en definitiva, dient: l’any pròxim celebrarem les quartes jornades de convivència.
Abans de donar per acabades la III jornades de convivència a Carlet a casa de MJM, va haver-hi una proposta oberta que es pot expressar de la manera següent: Donar per iniciada una pro comissió per a realitzar els Premis Octubre o el nom que procedisca. Aquest grup de persones, entre altres, podrien ser: J. Sarrià, J. Talens, M. Sancho, MJ. Martínez, S. Llop, … entre altres. La pròxima cita està prevista el divendres 22 d’agost a Ondara a la vesprada en l’acte següent, durant el sopar:
Divendres, 22 d’agost de 2025 a les 19.30 Hores en Ondara
Del Montgó al Canigó: una nació en mapes
a càrrec de Vicent Partal
Després de la xarrada, cap les 21.00 hores, sopar
Lloc: Hotel Ramis carrer Mariano Benlliure, 6 03760 – Ondara
Aforament limitat Confirmar assistència:
Organitza:
Associació Cultural Ocell i Esmorzaar de la Terra. Espai de debate
Després sopar (elegir entre peix o carn)
Mandongiuilles de sèpia
Ensaladilla Preu: 30,00 euros
Espencat
Peix: Salmó a la plantxa
Carn: Vedella en salsa
Begudes incloses durant el sopar
Nota. les consumisions a la barra abans i després del sopar seran abonades al moment
Carlet, 09 d’agost de 2025.
Esmorzar de la Terra, Espai de debat.
