ACTE 414 (2025-06-17) EN ONDARA, PRESENTACIÓ DARRER TREBALL DE VICENT ORTUÑO EN EL LLIBRE “PILOTARIS D’ONDARA”.

La Casa de Cultura d’Ondara ha acollí l’acte de presentació del darrer volum de la col·lecció Personatges i Fets d’Ondara, la sèrie editorial de recerca i reivindicació històrica coordinada i dirigida per l’ondarenc Vicent Ortuño Ginestar, ha sigut l’autor del monogràfic en qüestió. «Pilotaris d’Ondara» editat, tal com tota la col·lecció, per Edicions 96 a través de l’Associació Cultural Ocell i amb el suport de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara.

És un treball de dignificació de les grans figures de la pilota valenciana al poble d’Ondara, tal com ha comentat l’introductor de l’acte, Vicent Romans, docent ondarenc, figura destacada en l’àmbit de la pilota i un dels impulsors del projecte «Pilota a les Trobades d’Escola Valenciana».

Vicent Ortuño en la seua intervenció parla de la importància dels pilotaris ondarencs a finals del segle XIX i principis del segle XX, així com el seu prestigi dins del context valencià. «Les partides que els pilotaris ondarencs jugaven a València eren competicions de gran ressò i, de fet, el topònim d’Ondara ja era un reclam de per sí. No debades, fins i tot jugadors com Nel, de Murla, se l’englobava en el grup dels jugadors provinents d’Ondara» explicà l’autor en la seua exposició. I és que el treball de recerca d’Ortuño es capbussa així mateix en les biografies de figures com Pepet d’Ondara, Tonet, Julio d’Ondara, Antonio Bosch, Font d’Ondara, Hilario El Tramusser, Leopoldo, Valero, Baina, Setembre, El Zurdo de Pamis, Biela, Peris d’Ondara, Barberet o Telesforo, així com testimonia igualment, per mitjà de la documentació estudiada, les mencions a Batistet, Paco, Xiquet d’Ondara, Torres i Llimonero d’Ondara.

En resum, un volum per exemplificar la transcendència de la pilota en la història d’Ondara així com la gran repercussió que van tindre aquests jugadors en el context esportiu valencià. Amb nombrosos retalls de premsa i fotografies incloses en l’estudi, el nou volum de la col·lecció Personatges i Fets d’Ondara pretén difondre la vàlua i trajectòria de tots aquests pilotaris ondarencs.

Una vegada finalitzada la presentació s’ha estat sopant en el bar Allí Baix d’Ondara, al costat del riu. Durant el sopar es s’ha parlat o comentat de diversos temes del passat i temes d’actualitat.

Ondara, 17 de juny de 2025.

