ACTE 399 (2025-04-20) CELEBRANT LA PASQUA A XALÓ AMB DINAR I TERTÚLIA.

A l’hora de dinar a poc a poc han anat arribant les persones que havien quedat per celebrar el Diumenge de Pasqua. Al pati s’han pres unes cerveses i algun vermut acompanyats d’unes salaons de pop sec, moixama i ou de tonyina, entre altres coses.

Mentre s’ensumava que el forn de llenya anava desprenent olor d’estar encès i preparat per a coure unes coques valencianes que prèviament s’havien elaborat.

Quan les coques han començat a eixir per no dir traure del forn gairebé totes les persones estaven assegudes al voltant d’una taula que ha permès a més d’assaborir tan exquisit dinar, poder tindre una tertúlia on tots els comensals han pogut parlar i expressar sobre els temes que han eixit. Entre ells que el 28 d’abril vinent hi haurà autobús des de Xaló a València per a la manifestació sobre la Dana del 29 d’octubre.

Les coques, així com els ingredients que han estat elaborades amb una exquisidesa immillorable. Gràcies a les persones que han treballat perquè això fora possible, així com felicitar Cèsar i Isa per obrir les portes del seu estatge.

Durant el cafè, felicitar Cèsar que ha preparat uns cremaets que són l’enveja de molts establiments d’hostaleria.

Després de dinar, cafè i tertúlia s’ha fet una passejada per camins dels voltants.

A poc a poc les persones se n’han anat marxant després de visitar un bancal amb unes margarides de més de dos metres d’alçada.

Xaló, 20 d’abril de 2025.

Esmorzar de la Terra, Espai de debat.