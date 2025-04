ACTE 398 (2025-04-20) A XALÓ, ESMORZAR I MICROTALLER DE COQUES VALENCIANES.

A l’hora d’esmorzar arribem a la casa del Tio Micalet, a Xaló, situada al camí de Molí de Llíber. Matí assolellat amb una mica de brisa. Pel camí d’accés hi havia les marjades totes verdes i les muntanyes dels voltants feia temps que no tenien un verd com el d’aquests dies.

Al pati hem trobat un parell de vehicles aparcats, diverses eines agrícoles, així com un tractor i màquines de treballar la terra. També una taula típica valenciana preparada per a esmorzar productes de la terra i com no podia ser altrament amb un bon vi de Xaló.

El pa d’una fleca local, una amanida de tomàquet exquisit i cebes acabades de traure de l’hort. A més d’altres ingredients.

També hi havia un plat de lletsons que estaven exquisit acabats de tallar abans d’asseure’ns al voltant de la taula.

Durant l’esmorzar s’ha estat parlant i comentat sobre diferents temes d’actualitat com ara:

Manca de responsabilitat de Mazón i els seus lligams familiars a Alacant relacionats amb la gestió de la plaça de toros i el món de l’espectacle. No podem oblidar l’espectacle que està donant amb el suport del partit més corrupte de la península Ibèrica, per no dir d’Europa.

De la situació de l’agricultura de les Marines i la Safor.

Un cop finalitzat l’esmorzar, s’ha realitzat un microtaller de com pastar la farina per fer la base de les coques valencianes. S’ha tingut com a base el llibre de Chelo Peiró, Coques Valencianes (100 receptes elaborades salades amb farina).

Cal agrair a la senyora Collado les instruccions per pastar i aconseguir una bona massa.

Xaló, 20 d’abril de 2025.

Esmorzar de la Terra, Espai de debat.