ACTE 396 (2025-04-12) EN ALACANT, MANIFESTACIÓ 25 D’ABRIL 2025

Diverses persones de la plataforma d’Esmorzar de la Terra, de Via Cultural jornades Benicàssim – Prada, del Consell Territorial Marina i Safor del Consell de la República, de l’Associació Cultural Ocell d’Ondara, de la Flama (lobby), etcètera, hem participat aquest dissabte en la manifestació del 25 d’abril que ha tornat a celebrar-se a Alacant per a reivindicar la valencianitat del sud , ciutat imprescindible del projecte País Valencià, Països Catalans, Nació Catalana.

La capital de l’Alacantí ja va acollir aquesta manifestació els anys 1985, 1995 i 2008. Aquest any 2025 ha arrencat sense incidents a les 18 hores, sota el lema “ Alacant, on renaix el País Valencià” , des de les escales de l’IES Jordi Joan, al voltant de les avingudes General Marvà i Benito Pérez Galdós, i finalitza a l’auditori de la Conquilla de l’Esplanada amb la lectura del manifest per part de Josep Nadal, excantant de la banda La Gossa Sorda.

La música ha estat a càrrec dels grups: el Tudell, Estrela Roja de València, el Tossal de Sant Vicent i el Cocó d’Alacant, juntament amb dolçainers i tabaleters de les comarques del sud. Entre les colles participants, hi havia: Muixeranga d’Alacant, Muixeranga Penyeta Blanca de Cocentaina, Muixeranga d’Elx, Muixeranga Valls del Vinalopó, Muixeranga Marina Baixa, Muixeranga el Campello i Grup de danses Salpassa del Campello.

La presidenta d’ACPV, Anna Oliver, ha ressaltat que “ Alacant és indispensable en el projecte de País Valencià” i que “les comarques del sud reivindiquen la seua valencianitat i així ho acaben de demostrar en la consulta per la llengua”.

Hi ha hagut representants de diferents entitats culturals, associacions, plataformes, partits polítics, sindicats, i com no podia ser altrament independentistes vinguts de diferents llocs dels Països Catalans i en particular del País Valencià.

Alacant, 12 d’abril de 2025.