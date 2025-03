ACTE 390 (2025-03-27) A LA VILA JOIOSA, PRESENTACIÓ LLIBRE: PLA SUD: EIXIDA D’EMERGÈNCIA EN CAS DE RIUADA DE RICARD CHULIÀ

A les 19 hores, a la Vila Joiosa, al carrer Polop, 12 seu social de l’Ateneu Popular Les Casetes ha començat la presentació del llibre Pla Sud: Eixida d’Emergència de Ricard Chulià publicat per l’editorial Afers.

A l’acte hi havia diverses persones, en particular cal dir que persones joves eren més de la meitat dels assistents, aprofite per a donar les gràcies. Acte organitzat per l’Ateneu Popular Les Casetes i en aquest acte amb la col·laboració de la plataforma Esmorzar de la Terra, Espai de debat del País Valencià, Països Catalans. També hi havia membres del Consell de la República i, en particular, del Consell Territorial Marina i Safor.

S’ha fet una xicoteta presentació de Ricard Chulià per part de Vicent Serra. Posteriorment, Ricard Chulià ha anat esmicolant com naix la història d’aquest projecte editorial fet realitat.

Fent un pas pels diferents apartats del llibre s’ha arribat a un debat de preguntes i respostes entre Chulià i diferents persones a la sala. Amb algunes aportacions històries de fets ocorreguts en el passat sobre temes relacionats amb la barrancada (Refoio a la Vila Joiosa) del passat 29 d’octubre del 2024. Barrancada, també anomenada Dana.

Com no podia ser d’una altra manera s’ha demanat que Carlos Mazón i la seua nefasta gestió deixe de ser com una llosa sobre el poble valencià i marxe a casa seua.

Un cop finalitzada la presentació i el debat en positiu, l’Ateneu Popular Les Casetes ha servit un refrigeri per a totes les persones que s’han quedat canviant coneixements i experiències.

La Vila Joiosa, 27 de març de 2025.

Esmorzar de la Terra, Espai de debat.