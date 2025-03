ACTE 386 (2025-03-01) A VALÈNCIA, 5A MANIFESTACIÓ DEL POBLE VALENCIÀ DEMANANT LA DIMISSIÓ DE CARLOS MAZÓN COM A PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA PELS AIGUATS DE 29 D’OCTUBRE

Moltíssimes persones vingudes de diferents llocs dels Països Catalans i altres llocs, en particular del País Valencià hem assistit a la cinquena manifestació demanant la dimissió de Carlos Mazón com a president de la Generalitat Valenciana per la nefasta gestió que es va fer i es continua fent dels aiguats de 29 d’octubre de 2024.

La manifestació ha començat el seu recorregut encapçalant la mateixa les xirimites i tambors de diferents agrupacions musicals, Ferran Navarro i Estela Roja de Benimaclet no han faltat a la cita. Posteriorment, anaven diversos centenars de familiars de les 227 víctimes mortals, a continuació, les pancartes de l’organització de diferents col·lectius que d’una manera o una altra estan adherides a l’organització i fent costat als familiars de les víctimes, a més de moltíssimes persones en l’àmbit individual.

S’ha remenat diferents xifres d’assistents, per a ser la cinquena manifestació, a més de diverses concentracions i estar plovent es pot dir que un mínim de 70.000 persones. Les mesures de seguretat per part l’organització ha fet un treball excel·lent.

Les persones dels cossos i seguretat d’Espanya han mirat a les persones manifestants amb odi, fatxenderia, menyspreu, etcètera.

Una vegada finalitzat el recorregut s’han llegit els corresponents manifestos.

València, 1 de març de 2025.

Esmorzar de la Terra, Espai de debat.