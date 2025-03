ACTE 384 (2025-03-01) A VALÈNCIA, PRIMERA MASCLETÀ FALLES 2025

Diverses persones d’Esmorzar de la Terra, juntament amb persones de Consell de la República Catalana al País Valencià, hem estat en la plaça de l’Ajuntament de València en la primera mascletà de les Falles 2025. Tot un espectacle que cal veure, si pot ser en directe.

Com era d’esperar al balcó de l’ajuntament no es va veure Mazón, hi havia algun comentari entre els assistents que deien que estava reunit amb el gallec Feijóo.

Un fet a destacar, des del meu punt de vista, que no havia vist en anys anteriors ha sigut una presència de policia nacional desproporcionada i algun d’ells amb armes tipus metralleta i subfusells. La presència de persones els feia mirar a la gent amb odi i fatxenderia.

Poca presència de policia local i quasi tots els carrers tallats perquè les persones pogueren accedir a veure la mascletà. Si preguntaves alguna cosa et responien en castellà.

Una vegada finalitzat l’acte membres d’Estrela Roja de Benimaclet juntament amb altres col·lectius expresà la nefasta gestió de Mazón al capdavant de la Generalitat Valencià i de la Dana en particular.

València, 1 de març de 2025.

Esmorzar de la Terra, Espai de debat.