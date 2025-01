ACTE 379 (2024-01-25) A BARCELONA, EN LA FINAL DE LA LLIGA DEL PARAULÒGIC

A primera hora del matí arribem a Barcelona procedent de diferents llocs dels Països Catalans.

Persones d’Esmorzar de la Terra, Espai de debat, ens hem desplaçat a Barcelona al Teatre Poliorama en la final de la lliga del Paraulògic del diari VilaWeb, uns com a concursants i altres persones com a acompanyants i seguidors de la lliga.

Aprofitem la present nota per a felicitar el diari VilaWeb i al seu equip de persones que fan un treball molt digne i professional com V. Partal, A. Maresma, X. Partal, J. Partal, … sense oblidar a cap de les persones que treballen en el diari, perquè aquesta premsa diària és possible a les persones subscriptores, perquè no reben subvencions de cap administració pública. A més d’agrair el treball per la llengua dels Països Catalans.

Posteriorment, hem estat dinant en el restaurant Can Culleretes, al carrer Quintana, 5 de 08002 – Barcelona. Durant el dinar s’ha parlat de la lliga del Paraulògic, de les eleccions al Consell de la República, … així com de diferents temes de l’actualitat.

Una vegada finalitzat el dinar hem anat passejant fins a l’Estació del Nord perquè calia tornar a casa.

Barcelona, 25 de gener de 2025.

Esmorzar de la Terra, Espai de debat.