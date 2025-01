ACTE 377 (2024-01-18) A VALÈNCIA, TAULA REDONA CONFLICTE I RESISTÈNCIA DEL VALENCIÀ A LES AULES

En la Societat Coral Micalet de València, s’ha celebrat, a partir de les 11.30 hores, la taula redona sobre la situació de la llengua catalana en l’ensenyança, amb l’assistència de professionals de l’ensenyament i diferents persones de la societat, entre elles gent de la plataforma Esmorzar de la Terra, Espai de debat; diverses persones del Consell Territorial Marina i Safor del Consell de la Republica, com altres persones del Consell de la República no inscrit a cap Consell Territorial ni Consell Local.

L’acte ha estat organitzat pel Sindicat Cos.cat juntament amb altres entitats (FamiliesPel Valencià de la PlataformaPV, escolatv,… ). En el mateix han participat professorat de la Catalunya Nord, de les illes Balears, del Principat de Catalunya i del País Valencià.

Ha sigut un èxit d’assistència, sense oblidar que en el dia de hui també hi havia diversos actes culturals a la ciutat de València.

Excel·lent treball han realitzat els organitzadors com el professorat que ha participat presencialment com telemàticament, tenint en compte que hi havia representació de tota la Nació Catalana.

Una vegada finalitzada la taula redona, persones d’Esmorzar de la Terra, Espai de debat; del Consell de la República i altres dinant en el restaurant Ristorante – Pizzeria Italiana FIRENZE, al carrer Maestro Palau, 5, 46008 – València, al costat de la Societat Civil Micalet.

Durant el dinar s’ha parlat de diferents temes d’actualitat. A l’hora de les infusions i café, s’ha intercanviat informació del Consell de la República i de les eleccions que es realitzaran al mes de febrer 2025.

S’ha donat per finalitzada la jornada amb el poema de Josepa M. que ella mateix ens ha recitat.

València, 18 de gener de 2025.

Esmorzar de la Terra, Espai de debat.