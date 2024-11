ACTE 366 (2024-11-15) A GATA DE GORGOS, PRESENTACIÓ LLIBRE PORCA MISERIA DE XESC REINA I PRESENTACIÓ ASSOCIACIÓ XARCUTERS ARTESANS DE LA MARINA

Aprofitant la presentació del llibre de “Porca misèria de Xesc Reina i la presentació de l’Associació de Xarcuters Artesans de la Marina, diverses persones membres dels col·lectius d’Esmorzar de la Terra, Espai de debat; del Consell Territorial Marina i Safor del Consell de la República; professorat universitari de diferents universitats; professionals de la xarcuteria; professionals de l’hostaleria; etcètera. A les 20.00 hores hem assistit en Sala Polivalent Guillem Agulló de Gata de Gorgos, la sala ha estat plena de gom a gom.

L’acte ha estat presentat i dirigit pel cuiner, professor, mestre de la gastronomia, Pep Romany Puig del restaurant Pont Sec de Dénia.

Primer, Romany ha presentat a Xesc Reina, mestre xarcuter català establit a Mallorca reconegut per revolucionar l’elaboració d’embotits i productes carnics. Amb arrels profundes en les tradicions culinàries del Principat i després d’una immersió en la cultura xarcutera mallorquina, Xesc ha portat la sobrassada i altres embotits a nous nivells de qualitat i creativitat. El seu enfocament artesanal i sostenible, juntament amb la seua habilitat per a combinar sabors tradicionals amb innovacions modernes, l’han convertit en una figura clau de la gastronomia.

Al llarg de la seua carrera, Xesc ha col·laborat amb prestigiosos cuiners i ha sigut reconegut per la seua capacitat per a reinventar la xarcuteria tradicional. Hui, continua explorant nous horitzons i compartint la seua passió en esdeveniments culinaris, consolidant-se així com un referent en el seu camp.

Xesc Reina reunix per primera vegada en Porca misèria: Els oficis de la carn la seua manera d’entendre tots els aspectes de la xarcuteria.

Des dels seus començaments en un senzill obrador on es treballava de manera artesanal i emprant únicament el que tenien a l’abast de la mà (matèria primera, ingredients bàsics, coneixements ancestrals i experiència transgeneracional) fins al seu present, que es caracteritza per productes inconformistes, d’avantguarda i la seua gastroplástica, la faceta més creativa i trencadora d’este mestre xarcuter.

Ajudat a vegades per altres xarcuters i les seues receptes convidades, rescata productes tradicionals que hui a penes es veuen en els taulells de les xarcuteries, com el fuet de l’amo; embotits que mereixen ser recuperats i dignificats, com el xoriço gos canari, i curiositats xarcuteres com el xosco de Tineo.

Després de parlar Xesc Reina del seu llibre, novament a pres la paraula Pep Romany per a presentar l’Associació de Xarcuters Artesans de la Marina.

Posar en valor els embotits artesans que es fan a la comarca des de fa segles, aquest és el propòsit final de l’Associació de Xarcuters Artesans de la Marina, que començà a caminar aquest divendres 15 de novembre de 2024.

I per donar suport a aquesta nova entitat, han estat dos referents gastronòmics: el cuiner denier Pep Romany i el reconegut mestre xarcuter català resident a Mallorca Xesc Reina, que ha presentat el seu llibre Porca miseria: Los oficios de la carne.

L’Associació de Xarcuters Artesans de la Marina, constituïda formalment fa unes setmanes, naix integrada per set membres: quatre de Gata de Gorgos, la població que manté molt viva aquesta tradició gastronòmica, un de Dénia, un altre d’Ondara i un més de La Vall de Laguar.

Els objectius que cerca aquesta unió són diversos. D’una banda, la promoció i la defensa de l’elaboració d’embotit tradicional realitzat de manera artesanal. D’altra banda, l’elaboració d’embotit artesanal de qualitat contrastada amb garanties que el producte siga saludable, sense excés d’additius, conservants, colorants o millorants. A més, l’entitat buscarà solucions a problemes comuns, com ara trobar fórmules per aconseguir la rendibilitat d’aquest sector gastronòmic o la qüestió del relleu generacional, dos aspectes fonamentals per evitar la desaparació d’un ofici arrelat a la nostra cultura culinària.

Hi ha hagut una degustació de productes xarcuters, al mateix temps que es passava un vídeo sobre l’activitat i diferents maneres de treballar.

Cal ressaltar que a les comarques de la Marina Baixa i la Marina Alta no hi ha escorxadors, circumstància que perjudica moltíssim a la zona.

Gata de Gorgos, 15 de novembre de 2024.

Esmorzar de la Terra, Espai de debat.