ACTE 363 (2024-10-16) A POBLE NOU DE BENITATXELL, DINTRA LA SETMANA DEL MAJOR, COL·LOQUI SOBRE MOSSÈN JOSEP ANTONI COMES I BALLESTER, FUNDADOR DE LA REVISTA SAÓ

Les persones majors del Poble Nou de Benitatxell celebren culturalment la seua pròpia setmana. L’Associació persones Pensionistes i Jubilats, amb la col·laboració de la Regidoria del Major, ha organitzat, del 14 al 20 d’octubre, una àmplia programació pensada especialment per a elles.

Hui, en el Centre Social s’ha fet, a les 19.00 hores, la projecció de l’audiovisual ‘Els germans Comes. Altruisme i generositat’ (https://www.youtube.com/watch?v=3xijDt0OPr0 ) i el col·loqui sobre mossèn Josep Antoni Comes i Ballester, fundador i primer director de la revista SAÓ. També s’ha dit alguna cosa de la germana, Clementina Comes i Ballester.

En la taula redona amb intervingut: Mossèn Guillem Gilabert i Llobell, company i amic; Vicent Boscà Perelló, director de la revista SAÓ; Joan Ivars, membre de l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta (IECMA); José Gayà, membre fundador del Col·lectiu Mirades i creador de l’audiovisual i Sergi Ferrús i Peris, alcalde de Pedreguer. Vicent Ortuño i Ginestar, president de l’Associació Cultural l’Ocell d’Ondara, ha excusat la seua presència per motius personals.

L´acte ha estat presentat per Josep Llobell Mayans, persona de l´executiva de l´associació i ha demostrat, una vegada més, ser una persona molt treballadora i compromesa amb el seu poble, gràcies una i mil vegades.

Hi han assistit a l’acte persones del poble, així com de la comarca, sense oblidar els representants de diverses entitats com, per exemple: Esmorzar de la Terra, Espai de debat, Consell Territorial Marina i Safor del Consell de la República, Associació Cultural Ocell, etcètera.

Aprofitem per a felicitar el poble del Poble Nou de Benitatxell que hi ha estat representat, molt dignament pel seu alcalde Miguel Ángel García Buigues i diversos membres de la corporació municipal. Valga la frase “invertir en cultura és la millor inversió per millorar la qualitat de vida de les persones”, gràcies.

Ha finalitzat l’acte amb un aperitiu que ha permès intercanviar salutacions entre les persones assistents i les persones que han intervingut al col·loqui.

Esperem que l’any que ve el poble continue amb este tipus d’activitats que donen valor i riquesa als habitants, hi ha les persones que d’una manera o unes altres, treballen per a la millor convivència del poble.

Benitatxell, 16 d’octubre de 2024.

Esmorzar de la Terra, Espai de debat.