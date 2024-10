ACTE 361 (2024-10-11) A LA VILA JOIOSA, XERRADA DE V. FLOR I R. CHULIÀ IDENTITAT AL PAÍS VALENCIÀ: LLENGUA I CONSTRUCCIÓ NACIONAL

Diverses persones d’Esmorzar de la Terra, Espai de debat, així com el coordinador de la Junta Rectora del Consell Territorial Maria i Safor del Consell de la República, entre altres persones s’ha participat en l’activitat de l’Ateneu Popular Les Casetes de la Vila Joiosa, al carrer Polop.

Xerrada a càrrec de Ricard Chulià i Vicent Flor organitzat per l’Ateneu Popular Les Casetes, sota el títol “Identitat al País Valencià: llengua i construcció nacional”.

L’acte ha comptat amb una assistència excel·lent. Durant la xerrada les persones assistents han anat fent preguntes que han estat respostes bé per part de Ricard Chulià com per part de Vicent Flor.

La Vila Joiosa, 11 d’octubre de 2024.

Esmorzar de la Terra, Espai de debat.