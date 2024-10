ACTE 357 (2024-10-05) A LA VILA JOIOSA, 5È ANIVERSARI D’ESMORZAR DE LA TERRA

A l’octubre de 2019, a Beniarbeig, vam posar en marxa la plataforma Esmorzar de la Terra, Espai de debat.

A la Vila Joiosa, hem aprofitat per a celebrar el 5è aniversari de l’esmentada plataforma.

Durant este temps hem participat en esmorzars, sopars, presentacions de llibres, conferències, assistències a funcions teatrals, etcètera, per tot el territori dels Països Catalans, encara que en particular al País Valencià, i més concretament a les comarques Marina Baixa, Marina Alta i la Safor.

Cal no oblidar que hi ha hagut actes que els hem realitzats en col·laboració amb altres entitats, com per exemple al mes d’agost de 2024, s’ha celebrat el quart aniversari juntament amb l’Associació Cultural OCELL d’Ondara amb les Jornades de Vicent Partal, director de VilaWeb.

Podem dir que s’ha fet el treball que prèviament es va planificar.

Per a celebrar-ho hem estat sopant a la Vila Joiosa, durant el sopar s’ha parlat de diversos temes, sempre des del respecte esperant seguir el camí que es va començar a realitzar a l’octubre de 2019.

La Vila Joiosa, 5 d’octubre de 2024.

Esmorzar de la Terra, Espai de debat.