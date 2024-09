ACTE 356 (2024-09-27) A VALÈNCIA, CONVERSA ENTRE RICARD CHULIÀ I VICENT FLOR, MODERAT PER BERTA SERRA

En la Societat Coral el Micalet a les 19.00 hores, a València, en esta jornada hem assistit a la conversa entre Ricard Chulià i Vicent Flor, moderada per Berta Serra dintre de les activitats de la Plataforma per la Llengua.

Més Semicercles “Llengua i identitat al País Valencià“, jornada amb la participació de Vicent Flor Moreno, doctor, professor, escriptor,… i Ricard Chulià Peris, professor, escriptor,…sota la moderació de Berta Serra Gómez, professora, membre de l’executiva de Plataforma per la Llengua, totes aquestes persones amb un ample currículum.

La conversa ha estat moderada per Serra amb un total de cinc apartats on ella ha fet una introducció i una pregunta que han respost tant Flor com Chulià, cada un des del seu punt de vista.

Sempre Parlant de com influïx la identitat en la vida de les persones i en les disputes polítiques, especialment en el context valencià, on el conflicte identitari ha estat central des dels anys 1970., abordant el paper de la llengua en la construcció d’identitats nacionals, de les diferents respostes dels grups minoritaris davant el nacionalisme d’estat i del futur del valencianisme, entre altres coses.

Ha finalitzat l’acte amb un torn obert de preguntes per part de les persones assistents que han sigut respostes totes elles.

Des d’Esmorzar de la Terra, aprofitem l’ocasió per a felicitar el magnífic treball que s’està fent des de la plataforma per la Llengua. Tot esforç és poc i una llengua cal utilitzar-la en cada instant del dia.

València, 27 de setembre de 2024.

Esmorzar de la Terra, Espai de debat.