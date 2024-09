ACTE 355 (2024-09-26) A LA VILA JOIOSA CONFERÈNCIA DEL JOY DE JOAN CARLES GOMIS CORELL I JOSEP-DAVID GARRIDO VALLS

Amb motiu del 10è festival de la Vila del Joy, este any 2024 les cinc actuacions musicals que s’estan celebrant a l’Església de Santa Maria de la Vila Joiosa, també coneguda per l’Església de l’Asunción i les conferencia, en este any 2024, tres en la seu Universitària de la Vila Joiosa de la Universitat d’Alacant.

La introducció ha estat a càrrec del director del festival, Pere Josep Saragossa Galvany, professor de música, prèviament a donat la benvinguda la Regidora de comerç, turisme, patrimoni, Rosa Maria Llorca Pérez.

Posteriorment ha intervingut el professor musical Joan Carles Gomis Corell i després el professor Josep-David Garrido Valls que ens han parlat sobre el tema “La vida musical als regnes de Nàpols i València dels segles XV al XVIII.

La Vila Joiosa, 26 de setembre de 2024.

