ACTE 338 (2024-08-18) A XALÓ I LLÍBER, VISITA AL PAI DE LLÍBER, SALVEM LA VALL.

A mitjan matí diverses persones d’Esmorzar de la Terra, hem estat visitant els voltants del conegut i aberrant PAI de Llíber.

Visitant diferents punts del Pla d’Actuació Integrada, on es pensen construir més de 488 vivendes. Immobles que segons s’ha pogut saber s’estan venent en immobiliàries i en pàgines web. Els preus de les mateixes superen els 900.000,00 euros, després són xalets per a persones molt riques.

En este PAI, no s’estan tenint en compte els recursos hídrics, el pla d’estudi paisatgístic està caducat, s’està destrossant el paisatge, la vegetació, la fauna, etc. Dit en altres paraules, prima l’interés particular en perjudici de l’interès general.

Com diuen les persones veïnes de la zona SALVEN LA VALL.

Més d’una persona es pregunta: els ajuntaments no han de defendre els interessos dels seus veïns?, les vies pecuàries no s’estan tenint en compte, sense oblidar que estes tenen uns quants segles, administracions que defenen els interessos de pocs?, l’alcalde Llíber també és el president de la Cooperativa de Xaló?, amb el carril bicicleta de Llíber a Xaló, que es pagarà amb diners de la Diputació, que es vol fer callar a les persones perjudicades?, Els nostres descendents, filles / fills, no tenen dret a un futur?

Les persones es pregunten: hi ha justícia?

Xaló i Lliber, 18 d’agost de 2024.

Esmorzar de la Terra, Espai de debat.