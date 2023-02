ACTE 229 (2023 02 03) A BENIARBEIG, XARRADA SOBRE INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

En cal Xato, Gastrotaberna, del carrer Major, 51 de 03778 – Beniarbeig, després de fer les corresponents presentacions, Joan Femenia i Joan Soler, han estat explicant el que coneixem com a intel·ligència artificial.

Per part de J. Femenia s’ha explicat la importància que actualment té la intel·ligència artificial en l’actualitat, com així, en un futur immediat. J. Soler, per la seua part ens ha donat unes pinzellades històriques i fins i tot a lloc uns exemples de com s’està utilitzant actualment.

Diferents persones, d’entre els assistents, han anat fent preguntes i altres, en algun moment, han introduït més informació de l’exposada per part dels ponents.

La duració ha sigut entre exposicions, debat i preguntes d’una hora i uns quinze minuts, d’acord amb els formats d’Esmorzar de la Terra, Espai de debat.

Posteriorment, s’ha procedit a sopar, d’acord com estava previst i programat. Un sopar que entre altres coses s’han posat sobre la taula: ensalada, dos entrants, graellada de carn, graellada de peix, postres variats, cafés i infusions. S’han servit vermut, vi, cervesa, refrescos i aigua.

Beniarbeig, Comarques Centrals País Valencià, Països Catalans, 19 de gener de 2023.

Esmorzar de la Terra

espaidedebat.esmorzardelaterra@gmail.com

Atwitter@EsmorzarD