ACTE 212 (2022 11 16) AL POBLE DE BENITATXELL A CASA DE JOSEP LLOBELL EN LA PARTIDA LES BENITATXELLES, POLÍGON 7 NUMERO 350

Aprofitant el dia, es pot dir de quasi de principi de la tardor, després d’una nit en la qual unes gotes d’aigua han fet presència en les Marines, hem estat, com es va dir a Llíber, a la casa de l’amic Josep Llobell, en la partida les Benitatxelles del Poble Nou de Benitatxell.

Moltes gràcies Josep Llobell per obrir-nos la porta de casa teva i, no cal dir-ho, gràcies a la teua germana Maria per ajudar-te a fer que les coses siguen més senzilles.

Al voltant d’una taula, amb productes de la terra i salaons de la mar, algun d’ells, elaborats per alguna de les persones que estaven amb nosaltres.

S’han contat històries de la zona, s’ha comentat i parlat de dites de la terra, dels encants que té la pedra seca, del passat morisc i de moltes altres més circumstàncies.

Se’ns ha comentat i compartit una notícia que ha rebut una persona que era allí, que ha sigut que un veí de Pedreguer ha sigut agraciat amb un premi d’un milió i escaig d’euros.

Ferran Navarro ens ha comptat un fet real que va viure, mentre anava preparant la xeremita per a delectar-nos, acompanyat de la seua parella, Andone García d’unes peces musicals.

Una vegada finalitzat aquest esdeveniment, on la cultura de la terra ha sigut present, cada persona ha marxat, suposadament a la seua casa.

Hem pogut saber que Andone, Ferran i Joan, han passat la resta del dia recorrent la comarca i visitant llocs per a no deixar d’aprendre i poder integrar-los en les seues activitats, d’oci, musicals.

El Poble Nou de Benitatxell, País Valencià, Països Catalans, 16 de novembre de 2022.

Esmorzar de la Terra

