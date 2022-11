ACTE 210 (2022 11 12) A CATARROJA AMB PASSEIG PER LA MARJAL I EL PORT DE L’ALBUFERA

Catarroja és un municipi situat a la comarca de l’Horta Sud del País Valencià. Es troba a uns 8 km de València; i molt a prop del llac de l’Albufera.

El port de l’Albufera de Catarroja ara per ara és un referent, el qual s’ha convertit en el bressol de l’all i pebre (plat típic valencià la base principal del qual és l’anguila).

Catarroja ha sigut una vila de tradició pesquera, encara que aquest treball gairebé s’ha perdut. També té, però, una àmplia zona d’horta i, sobretot, la marjal, el cultiu principal de la qual és l’arròs, conreat en el Camí del Port (ribera de l’Albufera).

Quant a la indústria, hi destaca de manera important el sector del moble. També hi ha l’existència d’un fort teixit empresarial situat en el polígon industrial.

Hem estatt a la Ca Baina, on la seua especialitat és l’All i Pebre, plat que han esmorzat quasi totes les persones del grup. Ca Baina està en el Camí del Port s/n, davant del Port de Catarroja.

S’ha parlat de diferents temes, entre altres:

De la discriminació del valencià per part de persones que no viuen al País Valencià, o en defecte d’això, persones que odien tot el valencià i no s’han integrat en la societat, per molt que es diga, a vegades el contrari. Cal no oblidar que més 40% de la discriminació i odi cap al valencià és en el sector sanitari, especialment en el privat i menys en el públic.

També s’ha comentat sobre el plat típic de la zona de l’Albufera, així com dels plats típics de la zona de Pego.

De la proposta de modificació de la sedició, que és voler fer, es pot dir, es un pas cap avant i dos cap endarrere. Castella vol que continuem sent esclaus en el segle XXI.

D’altres temes d’actualitat.

També per part de la poeta de Moncada, Josepa Montagut, la recitat una poesia.

Posteriorment s’ha estat passejant per la zona del Port i de la Marjal, gaudint del sol que ha eixit a mitjan matí i com no de les magnífiques vistes. I com no podia ser d’una altra manera de la tranquil·litat i l’escassa contaminació acústica.

Catarroja, País Valencià, Països Catalans, 12 de novembre de 2022.

